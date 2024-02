Eclissi solare su Marte, Perseverance “cattura” il passaggio di Phobos davanti al Sole

MeteoWeb

La luna marziana Phobos è passata davanti al Sole la scorsa settimana, e un rover della NASA l’ha vista oscurare la nostra stella. Phobos è stata osservata dalla telecamera del rover Perseverance della NASA l’8 febbraio. La luna a forma di patata era visibile davanti al Sole dalla posizione attuale del veicolo nel cratere Jezero.

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA hanno caricato 68 immagini dell’eclissi solare nel loro repository di immagini grezze di Perseverance. Le riprese sono state realizzate utilizzando la fotocamera Mastcam-Z sinistra del rover, una delle 2 telecamere di esplorazione spesso utilizzate per ottenere panoramiche del Pianeta Rosso.

Phobos e Deimos, le enigmatiche lune di marte

Phobos, scoperto dall’astronomo americano Asaph Hall nel 1877, è una luna delle dimensioni di un asteroide che orbita a poche migliaia di km sopra la superficie marziana e continua a diminuire la sua altitudine. Alla fine dovrebbe disintegrarsi a causa delle forze gravitazionali del Pianeta Rosso.

Phobos e l’altra luna marziana, Deimos, hanno storie di formazione enigmatiche: gli scienziati non sono sicuri se provengano dalla fascia degli asteroidi, da collisioni, da detriti rimasti dal Sistema Solare primordiale o abbiano ulteriore diversa origine.

Finora nessun veicolo spaziale è stato in grado di visitare Phobos, anche se diversi hanno eseguito flyby nel corso degli anni. Tuttavia, l’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha pianificato di inviare la missione Martian Moons Exploration (MMX) su Phobos nel 2026.

Il grande compito di MMX sarà il ritorno di campioni: raccogliere polvere dalla piccola luna e poi portare i granuli sulla Terra. La polvere potrebbe fornire ulteriori indizi sulla storia della formazione di Phobos, così come su quella dell’atmosfera marziana poiché le molecole di gas si disperdono nello Spazio e potenzialmente anche su Phobos.

MMX potrebbe quindi contribuire a risolvere entrambi i misteri di Phobos e Marte, poiché gli scienziati stanno ancora cercando di capire perché il Pianeta Rosso abbia perso la sua atmosfera nel corso dei millenni. La ricerca ha implicazioni per l’abitabilità e l’acqua su Marte, poiché l’acqua corrente richiede un certo grado di pressione superficiale. Anche la missione di Perseverance contribuirà alla ricerca, poiché sta cercando segni di acqua antica e condizioni abitabili.

Come MMX, Perseverance è anche una sorta di missione di ritorno di campioni, ma il rover avrà bisogno di aiuto. La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea pianificano di inviare una missione nell’area del rover negli anni ’30 per raccogliere campioni da riportare sulla Terra. Tuttavia, il programma ha subito un duro colpo la scorsa settimana, quando il JPL ha licenziato molti dei suoi dipendenti del MSR a causa di problemi di bilancio. MSR sta andando oltre il programma e il budget a causa della sua complessità, e la NASA sta operando sotto una risoluzione continua che blocca le sue spese ai livelli del 2023 finché il Congresso non approverà il bilancio. L’incertezza in corso ha costretto il JPL a licenziare il 8% della sua forza lavoro questo mese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.