Antico Egitto, scoperta la tomba di un dignitario finora sconosciuto: risale al I millennio a.C.

La tomba di un dignitario egiziano finora sconosciuto, ricca di iscrizioni e opere d’arte, è venuta alla luce ad Abusir, tra Giza e Saqqara. Gli archeologi dell’Istituto Ceco di Egittologia hanno spiegato che la tomba risale al I millennio a.C.. Si tratta di una tomba a pozzo di medie dimensioni, riccamente decorata, il cui proprietario, un certo Djehutyemhat, ricopriva la carica di scriba reale, afferma in un comunicato stampa Ladislav che coordina gli scavi cechi di tombe ad Abusir da oltre 20 anni.

“Questo nuovo ritrovamento, insieme alle nostre precedenti scoperte in questo sito di scavo, come la tomba a pozzo su larga scala del generale Wahibrameryneith, getterà ulteriore luce sui cambiamenti storici in atto in Egitto nei tempi turbolenti del VI-V secolo a.C.“, sottolinea Bareš.

La camera funeraria è ampiamente decorata, compresa una parete d’ingresso con una lunga sequenza di incantesimi per scongiurare i morsi di serpente. Curiosamente, sottolineano gli archeologi, il serpente serviva anche come protettore del defunto e della sua mummia nell’aldilà. Alcune pareti sono ornate da offerte rituali e il soffitto è decorato con raffigurazioni del viaggio del sole nel cielo. Un sarcofago di pietra reca iscrizioni geroglifiche all’interno e all’esterno, oltre a raffigurazioni degli dei.

Djehutyemhat morì giovane, a circa 25 anni, e i suoi resti indicano un’usura della colonna vertebrale dovuta alla sedentarietà. Per quanto sia antica, la struttura di questa tomba guarda in realtà molto più indietro nel tempo, a un’epoca precedente della società egizia. “La recente scoperta della tomba dell’alto funzionario Djehutyemhat ad Abusir è l’ultimo tassello del mosaico della storia dell’antico Egitto alla fine della sua gloria nel Periodo Tardo, nel VI secolo a.C.“, afferma Miroslav Bárta, direttore degli scavi archeologici cechi di Abusir. “Le tombe a pozzo rappresentano un tipo specifico di tombe di quest’epoca e un tentativo di rinascita delle antiche élite egizie. Riflettono la forma e il simbolismo della tomba del re Djoser, il fondatore del famoso Antico Regno, l’epoca dei costruttori di piramidi del III millennio a.C.“.

