Anche EGO e Virgo “S’Illuminano di Meno”, annunciato un importante efficientamento energetico

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo aderisce alla ventesima edizione dell’iniziativa “M’Illumino di Meno – Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, promossa dal programma radiofonico Caterpillar e istituita ufficialmente dal Parlamento. Il tema di questa edizione è “No Borders: senza confini”, l’invito è quello di “cercare alleanze internazionali, perché aria, oceani, montagne, foreste non conoscono frontiere e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale”. EGO, centro di ricerca internazionale, che ospita una collaborazione scientifica di oltre 800 scienziate e scienziati di 15 Paesi, aderisce naturalmente a questo appello.

Quest’anno, in particolare, EGO celebra M’illumino di meno annunciando la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 170 KWp. L’installazione già in parte realizzata si concluderà prima dell’estate è produrrà ogni anno circa 212.000 KWh, pari quasi al 10% del fabbisogno energetico dell’infrastruttura di ricerca. “Grazie a questo impianto fotovoltaico ridurremo le nostre emissioni di CO 2 di 112.000 Kg, ovvero la quantità di CO 2 che riescono a catturare in un anno 800 alberi”, si legge in una nota. “Quest’azione è naturalmente parte di un più vasto programma di efficientamento energetico dell’Osservatorio, in corso da alcuni anni, che ha previsto per esempio la sostituzione di quasi tutti gli 8.000 corpi illuminanti presenti negli spazi di EGO con lampadine a LED, riducendo il fabbisogno di energia per illuminazione del 50%, e la gestione delle utenze con timer programmabili, che consentono lo spegnimento automatico in orario notturno e nei fine settimana. Infine, in occasione della importante giornata simbolica di oggi, anche EGO spegnerà l’illuminazione esterna degli edifici nella serata di oggi“.

Del resto l’esperimento Virgo, uno dei tre più grandi e sensibili rivelatori di onde gravitazionali del pianeta, è in costante ascolto dei più flebili e impercettibili segnali del Cosmo, ma è necessariamente allo stesso tempo un grande orecchio in ascolto dell’ambiente. Quasi tutto può infatti influenzare o ‘disturbare’ l’ascolto di Virgo: il vento, l’impatto delle onde del mare sulla costa tirrenica, terremoti piccoli e grandi, il passaggio di auto, camion, aerei, le attività produttive e agricole… . E tutto ciò quindi deve essere monitorato e registrato costantemente, creando un grande database di dati ambientali, che potrebbero in futuro essere utili per altre ricerche.

L’ambiente che circonda Virgo è fonte di rumori ma è anche la casa che ospita questo importante esperimento scientifico, e nel quale Virgo è ormai un elemento del paesaggio. In questo senso va l’iniziativa del Comune di Cascina di mappare, e rendere fruibile anche su Google Maps con una visualizzazione 360°, il percorso ciclabile e pedonale che costeggia i bracci di Virgo, e che rappresenta un altro modo di raggiungere Virgo, più ecologico e salutare. “Insomma restate sintonizzati, perché prossimamente avremo aggiornamenti sui nostri progressi di sostenibilità, oltre che naturalmente su quelli scientifici!”, conclude la nota.

