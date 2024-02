Elicottero precipita in Alto Adige, 2 feriti

MeteoWeb

Incidente questa mattina a Laives, in Alto Adige: un piccolo elicottero biposto è precipitato nei pressi della zona sportiva Rio Vallarsa. Nell’incidente, probabilmente causato da un’avaria, 2 persone hanno riportato ferite, gli occupanti del velivolo, con ferite di entità media. Sono stati prontamente trasportati all’ospedale di Bolzano per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri per gestire la situazione.

