Elon Musk nel vortice delle droghe: la chiamata a un percorso di recupero dalle sostanze

Il mese scorso, il Wall Street Journal ha scatenato un’indagine a sorpresa sul presunto uso di droghe illegali, tra cui cocaina e MDMA, da parte di Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla. Il seguito dell’inchiesta è ancora più esplosivo, con l’affermazione che persone vicine a Musk erano così preoccupate intorno all’inverno del 2022 che alcune di loro gli chiesero di entrare in riabilitazione.

L’invito a disintossicarsi dalle droghe

Secondo le fonti del giornale, un vicino di casa, il cofondatore di Oracle e ex membro del consiglio di amministrazione di Tesla, Larry Ellison, addirittura invitò Musk sulla sua isola hawaiiana per “disintossicarsi dalle droghe“.

Non è chiaro, dalle informazioni del WSJ, se Musk abbia accettato le richieste; il suo comportamento erratico sembra addirittura peggiorato da allora. Ma la storia sarà sicuramente un mal di testa per tutte le sue imprese, dalle auto elettriche di Tesla al social network ribattezzato X da Twitter, e forse soprattutto SpaceX, che dipende miliardi di dollari in contratti dal governo federale degli Stati Uniti, fortemente contrario alle droghe illegali.

Ecstasy in una bottiglietta d’acqua

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal WSJ, durante lo stesso periodo di preoccupazione c’è stato un episodio in cui Elon Musk “ha consumato una forma liquida di ecstasy da una bottiglia d’acqua” durante una festa nelle Hollywood Hills. Come testimonianza del modo stranamente coccolato in cui possono operare i miliardari, una fonte ha raccontato al giornale che le guardie del corpo di Musk “hanno chiesto alle persone di lasciare il piano della casa per garantire privacy” prima che Elon Musk si concedesse alla droghe.

Ketamina tramite spray nasale

Sempre secondo il WSJ, Musk avrebbe partecipato a feste con il membro del consiglio di amministrazione di Tesla, Joe Gebbia, “dove Musk ha assunto ketamina ricreazionalmente attraverso un flacone spray nasale più volte“. La ketamina è un anestetico che ha suscitato interesse per le sue potenziali proprietà terapeutiche, ma comporta anche noti rischi per la salute.

LSD e MDMA

Tra le altre droghe menzionate nell’ultimo articolo del WSJ ci sono LSD e MDMA. LSD è una droga psichedelica generalmente considerata relativamente sicura dal punto di vista fisico e neurologico, ma la MDMA è una droga da club con noti rischi per la salute, tra cui problemi di memoria ed emotivi.

Le ultime indagini e le dichiarazioni di Musk

Il campo di Musk non ha risposto all’ultima storia del WSJ, ma l’avvocato del miliardario ha dichiarato al giornale al momento del primo articolo che il CEO è “sottoposto regolarmente e casualmente a test antidroga presso SpaceX e non ha mai fallito un test“.

Le ultime indagini del WSJ esaminano anche le relazioni di Musk con vari direttori di Tesla, alcuni dei quali avrebbero dichiarato di sentirsi sotto pressione per consumare droghe con il CEO “perché ritengono che astenersi potrebbe indisporre il miliardario“. Nel complesso, le notizie del giornale suggeriscono che le persone attorno a Musk non si sentano a loro agio nel fargli domande difficili sul suo stile di vita.

A volte, Musk sembra addirittura rafforzare questa narrazione. “Posso semplicemente chiamare un voto degli azionisti e ottenere tutto ciò che voglio“, ha dichiarato a 60 Minutes in un’intervista del 2018, citata dal WSJ.

