Emergenza Dengue in Brasile: strutture sanitarie di Brasilia al collasso

MeteoWeb

Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, della città di Brasilia si trovano attualmente in uno stato di emergenza a causa dell’epidemia di dengue. Questa situazione critica è stata confermata dal governatore del Distretto federale, Ibaneis Rocha, durante una recente conferenza stampa. Rocha ha sottolineato l’importanza di monitorare attentamente l’andamento della diffusione del virus, evidenziando che il picco dei contagi non è ancora stato raggiunto. Di fronte a questa emergenza sanitaria, sono stati presi provvedimenti immediati, tra cui l’assunzione temporanea di 651 operatori sanitari, tra medici, infermieri, operatori sanitari e agenti sanitari di comunità.

Al momento, il Distretto federale si posiziona al terzo posto per numero di casi confermati nel Paese, preceduto solamente da Minas Gerais e San Paolo. Tuttavia, è preoccupante il fatto che Brasilia presenti il tasso di incidenza più alto, con 2.956 casi ogni 100mila abitanti. A livello nazionale, i dati più recenti del Ministero della Salute indicano un aumento significativo dei contagi, con un totale di 740.942 casi, quasi sei volte superiore rispetto all’anno precedente.

La gravità dell’epidemia è ulteriormente evidenziata dalla perdita di vite umane: solo nelle prime sette settimane del 2024, sono stati registrati 151 decessi causati da patologie legate alla febbre dengue in tutto il Paese.

Cos’è la dengue

La dengue è causata da un arbovirus trasmesso attraverso la puntura della femmina di zanzara Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre alta, dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne e portare alla morte.

La dengue è una malattia virale che colpisce prevalentemente le regioni tropicali e subtropicali del mondo. È una delle malattie trasmesse da zanzara più diffuse e rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica in molte parti del globo. La trasmissione avviene principalmente attraverso la puntura della zanzara Aedes aegypti infetta, che è più attiva durante le ore diurne. Una volta infettata, la zanzara può trasmettere il virus a persone non infette durante i suoi pasti di sangue successivi.

Mentre la maggior parte dei casi di dengue si risolve con cure mediche appropriate e riposo, una piccola percentuale di pazienti sviluppa una forma più grave della malattia nota come dengue emorragica. Questa complicazione può portare a gravi problemi di salute, inclusi danni agli organi e, in alcuni casi, può essere fatale. Gli sforzi per controllare la diffusione della dengue si concentrano principalmente sulla riduzione delle popolazioni di zanzare attraverso misure di controllo dei vettori e sull’educazione pubblica riguardo alla prevenzione delle punture di zanzara.

Data la sua diffusione globale e il suo impatto sulla salute pubblica, la ricerca continua a essere condotta per sviluppare vaccini efficaci contro la dengue e migliorare le strategie di controllo dei vettori. Tuttavia, finché queste soluzioni non saranno pienamente disponibili e implementate su larga scala, la gestione della dengue rimarrà una sfida significativa per i sistemi sanitari di molte regioni del mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.