Emergenza Dengue in Brasile: Rio de Janeiro decreta lo stato di epidemia

Lo stato di Rio de Janeiro, in Brasile, ha decretato lo stato di epidemia a causa dell’esplosione dei casi di Dengue, la malattia tropicale trasmessa dalla zanzara Aedes Aegypti. “È un’azione importante per lavorare con calma; decretando l’epidemia eliminiamo la burocrazia per fornire cure più rapide”, ha spiegato il governatore dello Stato, Claudio Castro, in conferenza stampa. Finora, quest’anno, Rio de Janeiro ha registrato quattro morti per febbre Dengue e quasi 50mila casi, 20 volte di più di quanto ci si aspetta normalmente in questo periodo dell’anno. Il governatore ha detto che la tendenza “è ancora in aumento” e che si prospettano mesi difficili.

Le autorità regionali hanno istituito un centro operativo di emergenza per la Dengue, hanno dedicato letti ospedalieri specifici per i malati e prevedono di raggiungere 80 sale di idratazione negli ospedali e negli ambulatori.

Secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute, da gennaio il Brasile ha registrato 122 morti per Dengue (con altri 456 sotto inchiesta) e più di 688mila casi probabili, le cifre più alte degli ultimi decenni.

