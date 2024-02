Emergenza siccità in Catalogna, l’acqua arriva con le navi da Valencia

MeteoWeb

Di fronte all’urgente problema della siccità in Catalogna, che ha innescato l’implementazione di un piano di razionamento la scorsa settimana, il governo centrale sta considerando l’opzione di trasportare acqua nella regione tramite nave proveniente da Valencia. La decisione in merito verrà presa oggi durante una riunione tra il Ministro per la Transizione Ecologica, Teresa Ribera, e il consigliere per l’Azione Climatica della Generalitat, David Mascort. Durante questo incontro, saranno esaminati anche i dettagli finanziari relativi alla costruzione di nuovi impianti di desalinizzazione nella regione, come segnalato dalle autorità regionali.

Il presidente della regione valenziana, Carlos Mazon, ha formulato una richiesta al ministero della Transizione Ecologica, chiedendo una garanzia formale “per iscritto”. In particolare, si tratta di assicurazioni che l’invio di acqua dalla struttura di desalinizzazione di Sagunto (Valencia) alla Catalogna non comprometterà l’approvvigionamento idrico lungo la costa valenciana. Questi sviluppi sono stati riportati oggi dai media spagnoli, tra cui La Vanguardia.

