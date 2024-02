Energia, la Germania vuole eliminare le valutazioni dell’impatto ambientale per accelerare l’eolico offshore

MeteoWeb

La Germania vuole accelerare l’espansione dell’energia eolica offshore eliminando le valutazioni dell’impatto ambientale che a volte ritardano i progetti. A meno che gli stati confinanti non siano colpiti in modo significativo, tali controlli nella maggior parte dei casi non dovrebbero più essere richiesti per l’approvazione e il funzionamento delle turbine in mare, secondo un progetto di legge del Ministero dell’Economia visionato da Bloomberg. Anche se il governo è sotto pressione per accelerare l’espansione dell’energia eolica offshore, il piano rischia di suscitare l’indignazione degli ambientalisti.

La più grande economia europea e il suo più grande inquinatore – che ha eliminato gradualmente l’energia nucleare lo scorso anno – mira a raggiungere l’80% di produzione di energia verde entro il 2030, rispetto al 50% attuale, il che significa che l’installazione offshore dovrà più che triplicare fino a raggiungere i 30 gigawatt. Entro il 2045, quando il Paese punta ad essere neutrale dal punto di vista climatico, la Germania vuole addirittura avere una capacità offshore di 70 gigawatt.

Mentre il Paese lotta per espandere la propria rete, il progetto di legge del Ministero dell’Economia prevede anche approvazioni più rapide per i collegamenti offshore e le linee elettriche. La misura cerca anche di attuare le disposizioni della direttiva sulle energie rinnovabili dell’Unione Europea, che chiede agli Stati membri di ridurre gran parte della burocrazia.

Il documento afferma che nella maggior parte dei casi non è più necessaria un’ispezione separata degli impatti sulla fauna selvatica e sulle specie protette durante la fase di costruzione. La maggior parte dei controlli ambientali dovrebbero essere effettuati dalla Federal Maritime and Hydrographic Agency, l’autorità incaricata di designare le aree eoliche offshore, cosa che i critici potrebbero vedere come un conflitto di interessi.

Le reazioni

Mentre gli operatori dei parchi eolici offshore hanno accolto con favore gli sforzi per accelerare le tecnologie, il governo “dovrebbe procedere con il senso della misura”, ha affermato Stefan Thimm, amministratore delegato del gruppo industriale noto come BWO. Per le aree oceaniche che non sono ancora state esaminate dallo Stato, gli studi e le valutazioni sull’impatto ambientale dovrebbero far parte della procedura di approvazione, ha aggiunto.

L’Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità, il più grande gruppo ambientalista tedesco con quasi un milione di membri, ha affermato di essere “molto preoccupata” per il disegno di legge. “L’accelerazione non può essere raggiunta abbassando gli standard ambientali”, ha affermato Dominik Auch, responsabile della protezione marina del gruppo. Il governo deve “smettere di trasformare la conservazione della natura in un avversario della protezione del clima e della trasformazione industriale”.

La bozza deve ancora essere rivista da altri Ministeri e passare per il Parlamento, il che significa che potrà ancora essere modificata.

