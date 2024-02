Enorme frana in Val di Ledro: cani molecolari per escludere dispersi | FOTO

MeteoWeb

Un’enorme frana ha colpito questa sera la Val di Ledro, in Trentino, nei pressi del Lago di Garda non lontano dal confine con la Lombardia. La frana si è abbattuta sulla strada statale 240 “Loppio-Ledro” che è stata chiusa al traffico tra Mezzolago e Molina di Ledro. I soccorritori sono intervenuti con i cani molecolari per verificare l’eventuale presenza di persone sotto le macerie: un’eventualità drammatica fortunatamente scampata.

La frana ha provocato gravi danni sulla statale e sulla passeggiata pedonale limitrofa. Parte del materiale franato è finito in acqua nel lago di Ledro: secondo le prime stime sono precipitati circa 380 metri cubi di roccia per il collasso di uno sperone roccioso lungo circa 25 metri. La strada rimarrà chiusa al traffico probabilmente a lungo.

