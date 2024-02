Nuova imminente eruzione in Islanda: Grindavík nel mirino del vulcano

MeteoWeb

Potrebbe essere imminente un’altra eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, in Islanda: gli esperti prevedono l’apertura di una nuova fenditura nei prossimi giorni, potenzialmente all’interno della città di Grindavík. Il magma si sta infatti nuovamente accumulando sotto Svartsengi a un ritmo che potrebbe innescare una nuova eruzione nei prossimi giorni, secondo l’Icelandic Meteorological Office (IMO).

Fino a ieri, circa 7,6 milioni di metri cubi di roccia fusa si trovavano sotto il terreno a 4 km a Nord della città di Grindavík. Questa quantità di magma si avvicina ai livelli che hanno alimentato le eruzioni dello stesso vulcano nel dicembre 2023, il 14 gennaio e poi ancora l’8 febbraio.

Islanda, imminente 4ª eruzione nella penisola di Reykjanes

“Se guardiamo alla vigilia delle precedenti eruzioni vulcaniche, la probabilità di un’eruzione aumenta quando il volume ha raggiunto tra gli 8 e i 13 milioni di metri cubi,” hanno spiegato i rappresentanti dell’IMO in una nota. “Se l’accumulo del magma continuerà allo stesso modo, il limite inferiore sarà raggiunto domani“.

Se dovesse verificarsi un’eruzione, il preavviso sarà molto breve, hanno avvertito i rappresentanti dell’IMO. “I segni che il magma sta facendo la sua strada verso la superficie si manifesterebbero in un’attività microsismica improvvisa, localizzata e intensa,” hanno spiegato. “Una nuova eruzione potrebbe iniziare con pochissimo preavviso, meno di 30 minuti“.

Gli scenari

Gli scienziati dell’IMO hanno delineato diversi possibili scenari per l’eruzione prevista. Lo scenario più probabile è che il magma irrompa nell’area tra Stóra-Skógfell e Hagafell, tra 5,9 e 2 km a Nord/Est di Grindavík. In questo scenario, la lava potrebbe raggiungere la città in meno di 4 ore.

Un’eruzione potrebbe anche verificarsi vicino a Sýlingarfell, 4,8 km a Nord/Est di Grindavík. In questo caso, la lava potrebbe raggiungere la città in meno di un’ora.

Un’eruzione potrebbe anche verificarsi all’interno della stessa città, hanno spiegato gli esperti IMO. In questo caso, le autorità avrebbero probabilmente tra 1 e 5 ore dal primo terremoto registrato e dall’eruzione effettiva.

“C’è una probabilità molto alta che ci sarà un’eruzione la prossima settimana,” ha dichiarato Kristín Jónsdóttir, specialista dei rischi naturali presso l’IMO, al sito web islandese Vísir. “Nell’area intorno a Grindavík, c’è un rischio considerevole“.

Jónsdóttir ha sottolineato che un’eruzione potrebbe verificarsi in qualsiasi punto del corridoio del magma e che i segnali che indicano il verificarsi delle eruzioni precedono queste ultime di poco, in alcuni casi solo 30 minuti. “Se l’attività sismica si dirige verso Sud verso Grindavík, ci vorrà un po’ più di tempo, quindi ci sarà un certo avviso a riguardo,” ha detto Jónsdóttir. “Ma stiamo parlando di forse mezz’ora, un’ora, il che è un preavviso molto breve. L’IMO valuta che ci sia un pericolo considerevole, e direi che non è molto saggio trascorrere la notte a Grindavík“.

