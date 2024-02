Potente esplosione X2.5 sul Sole, blackout radio sull’Oceano Indiano

La regione delle macchie solari AR3576 si sta congedando con stile: ha generato una potente esplosione, un brillamento X2.5, producendo un’enorme protuberanza sul lembo occidentale del Sole. L’esplosione, avvenuta ieri, ha causato un blackout radio R3 (forte) sull’Oceano Indiano meridionale.

Questa vasta regione è stata protagonista di attività nelle ultime settimane. Pian piano sta sparendo però, mentre ruota fuori dalla vista sopra l’orizzonte occidentale. Dato che la regione è così lontana verso l’Ovest solare, si potrebbe pensare che l’esplosione di non sia stata diretta verso la Terra. In realtà, una regione sul lembo occidentale del Sole ha buone probabilità di essere magneticamente connessa alla Terra. Il campo magnetico del Sole si dirama a spirale, come un irrigatore da giardino (la cosiddetta spirale di Parker). Questa spirale crea una superautostrada magnetica, consentendo alle particelle energetiche solari rilasciate durante una grande eruzione di viaggiare lungo il campo magnetico fino alla Terra.

L’evento è stato un X2.5, generato dalla regione più attiva della settimana, AR3576, alle 07:53 ora italiana del 16 febbraio. L’eruzione è avvenuta con un’enorme, splendida protuberanza che ha scagliato plasma nello Spazio. Poco dopo un blackout radio R3 (forte) ha colpito un’area nell’Oceano Indiano meridionale. È stata inoltre una giornata intensa, il Sole ha prodotto 17 brillamenti in 24 ore: un brillamento X, 2 M e 14 C. Il più rilevante è stato il già citato brillamento X2.5 della regione AR3576.

🌞 📰 Sun news for February 16, 2024: Bam! X flare!

🤩 Departing region AR3576 erupts with a humongous flare and prominence before leaving.

👏 Solar maximum shows itself, with flares and prominences all over today.

🧐 MORE at EarthSky: https://t.co/xD29wLfm4e pic.twitter.com/HphiMVYLXp

— Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) February 16, 2024