Fame nervosa, l’esperta: “È innescata da ansia e tristezza”

Nel mondo frenetico di oggi, le sfide legate all’alimentazione e alla salute mentale sono sempre più diffuse. Uno studio recente pubblicato sul National Library of Medicine ha rivelato un dato sorprendente: il 3,5% delle donne tra i 45 e i 59 anni soffre di disturbi alimentari, con la fame nervosa in prima linea. Questo disturbo, alimentato da ansia e tristezza, richiede un approccio olistico per essere affrontato efficacemente. Una risorsa sempre più apprezzata in questo contesto è il Mindful Eating, una pratica che sta guadagnando popolarità per il suo potere nel contrastare la fame emotiva e il binge eating.

La fame nervosa

La fame nervosa, nota anche come fame emotiva, è un fenomeno complesso che va al di là della semplice ricerca di cibo per soddisfare il corpo. È innescata da una serie di emozioni negative, come ansia, tristezza, stress o solitudine, portando l’individuo a cercare conforto nel cibo. Questo comportamento può diventare un circolo vizioso difficile da interrompere, portando a sensi di colpa, vergogna e peggioramento della salute fisica e mentale.

Mindful Eating: il nuovo approccio terapeutico

Una nuova luce si sta proiettando sul panorama terapeutico con l’avvento del Mindful Eating. Questa pratica, che si concentra sulla consapevolezza del momento presente durante i pasti, sta diventando una risorsa fondamentale per coloro che lottano con disturbi alimentari. Attraverso tecniche di respirazione consapevole ed esercizi di rilassamento, il Mindful Eating aiuta le persone a riconoscere e ad affrontare le emozioni che scatenano la fame nervosa. È un approccio che va oltre la dieta tradizionale, incoraggiando una relazione più sana e consapevole con il cibo.

Il Mindful Eating nella fascia d’età silver

Mentre spesso si associa la fame nervosa all’adolescenza, è importante riconoscere che questo disturbo può colpire anche le persone in età adulta, soprattutto durante i cambiamenti ormonali e le sfide legate alla fase “over 50”. Il Mindful Eating si dimostra particolarmente efficace in questo contesto, offrendo agli individui uno strumento per gestire le emozioni complesse legate all’invecchiamento e alle trasformazioni del corpo. Inoltre, la pratica del Mindful Eating può contribuire a migliorare la qualità della vita e il benessere generale in questa fase cruciale della vita.

La fame nervosa è un problema diffuso che richiede un approccio delicato e multifattoriale. Il Mindful Eating emerge come una risorsa preziosa, offrendo alle persone strumenti pratici per affrontare le emozioni negative che alimentano questo disturbo. Con una maggiore consapevolezza e comprensione dei propri schemi alimentari e emotivi, è possibile intraprendere un percorso verso una relazione più sana e armoniosa con il cibo e con se stessi.

