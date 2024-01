Oggi inizia Febbraio 2024: il clima in Italia tra Inverno e Primavera, le tradizioni dalla Candelora a Carnevale

MeteoWeb

Con l’arrivo del mese di febbraio 2024, da oggi ci immergiamo in un nuovo capitolo dell’anno. Le giornate si allungano lentamente, accogliendo la transizione dalla rigorosa quiete invernale a una promettente primavera. Le temperature oscillano tra la freschezza dell’inverno residuo e i primi accenni di tepore, mentre la natura, risvegliandosi dal letargo, anticipa la rinascita.

Il clima di febbraio in Italia

Il clima di febbraio in Italia è tipicamente invernale, con temperature che variano a seconda della regione e dell’altitudine. Nelle regioni settentrionali, le temperature medie si aggirano intorno ai 5-7°C, con valori minimi che possono scendere al di sotto dello zero, soprattutto nelle zone di montagna. Nelle regioni centrali, le temperature medie sono leggermente più elevate, intorno ai 7-10°C, con valori minimi che raramente scendono al di sotto dello zero. Nelle regioni meridionali, le temperature medie sono ancora più elevate, intorno ai 10-12°C, con valori minimi che raramente scendono sotto i 5°C.

Le precipitazioni sono generalmente moderate, con una media di 50-70 mm. Le precipitazioni più frequenti si verificano nella prima parte del mese, quando sono più probabili le perturbazioni atlantiche.

A febbraio, in genere, è ancora possibile vedere la neve, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali. Le nevicate sono più frequenti in montagna, ma possono verificarsi anche in pianura, soprattutto nelle zone di Pianura Padana e del versante adriatico.

Le tradizioni in Italia

Il mese di febbraio è un mese ricco di tradizioni in Italia, sia religiose che popolari.

La Candelora , che si celebra il 2 febbraio, è una festa cristiana che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. In questa occasione, si benedicono le candele, che vengono poi portate a casa e conservate per proteggersi dal malocchio e dalle malattie;

, che si celebra il 2 febbraio, è una festa cristiana che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. In questa occasione, si benedicono le candele, che vengono poi portate a casa e conservate per proteggersi dal malocchio e dalle malattie; Sant’Agata , che si celebra il 5 febbraio, è la patrona di Catania. In questa occasione, si celebra una grande processione in cui viene portata in giro la bara della santa;

, che si celebra il 5 febbraio, è la patrona di Catania. In questa occasione, si celebra una grande processione in cui viene portata in giro la bara della santa; San Valentino , che si celebra il 14 febbraio, è la festa degli innamorati. In questa occasione, gli innamorati si scambiano doni e bigliettini d’amore;

, che si celebra il 14 febbraio, è la festa degli innamorati. In questa occasione, gli innamorati si scambiano doni e bigliettini d’amore; Il Carnevale è un periodo di festa e di allegria che precede la Quaresima. In questa occasione, si organizzano sfilate, mascherate e feste in maschera. Nel nostro Paese quest’anno tutto ha inizio con il Giovedì Grasso l’8 febbraio 2024, seguito dalla Domenica di Carnevale l’11 febbraio e dal Martedì Grasso il 13 febbraio.

Febbraio e la Candelora

Febbraio è un mese di transizione, in cui l’inverno inizia a cedere il passo alla primavera. Il clima è ancora freddo, ma le giornate si allungano e le temperature iniziano a salire.

La Candelora, che si celebra il 2 febbraio, è una festa cristiana che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. In questa occasione, si benedicono le candele, che vengono poi portate a casa e conservate.

I proverbi italiani sono ricchi di riferimenti a febbraio e alla Candelora. Eccone alcuni:

“Per la Candelora dell’inverno semo fora, ma se plora e tira vento dell’inverno semo dentro” . Questo proverbio dice che se il tempo è bello a Candelora, l’inverno è finito. Se invece piove o tira vento, l’inverno deve ancora durare un po’.

. Questo proverbio dice che se il tempo è bello a Candelora, l’inverno è finito. Se invece piove o tira vento, l’inverno deve ancora durare un po’. “Candelora in foglia, Pasqua in neve” . Questo proverbio dice che se a Candelora le piante sono ancora in foglia, la Pasqua sarà nevosa.

. Questo proverbio dice che se a Candelora le piante sono ancora in foglia, la Pasqua sarà nevosa. “Candelora scura dell’inverno non si ha paura”. Questo proverbio dice che se a Candelora il cielo è coperto, l’inverno non sarà particolarmente freddo.

In conclusione, febbraio è un mese ricco di tradizioni e di proverbi che raccontano la sua natura di mese di transizione.

