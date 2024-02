Fibrillazione atriale: al Monzino un intervento rivoluzionario per curare le forme più gravi

MeteoWeb

L’équipe di Elettrofisiologia del Centro Cardiologico Monzino, guidata dal Prof. Claudio Tondo affiancato dal Dr. Gaetano Fassini, ha eseguito dal vivo, in collegamento con l’AF Boston Symposium, una procedura combinata per la cura delle forme più complesse di fibrillazione atriale, che il Monzino ha introdotto fra i primi centri al mondo. Si tratta di un intervento di ablazione con la nuova tecnologia di “elettroporazione“, eseguito in contemporanea alla chiusura meccanica dell’auricola sinistra. Il Monzino è l’unico centro italiano ad aver partecipato attivamente al simposio di Boston, uno dei più importanti meeting internazionali in risposta all’“epidemia” della fibrillazione atriale nel mondo occidentale.

L’elettroporazione è una tecnica fortemente innovativa, applicata esclusivamente in alcuni centri cardiologici d’avanguardia, per l’ablazione non termica della fibrillazione atriale parossistica. Il sistema, diversamente dalle tecniche di ablazione impiegate fino ad ora, si basa su campi elettrici pulsati, che non hanno effetti termici sui tessuti interessati, ma agiscono esclusivamente sulle cellule-bersaglio del tessuto cardiaco. I vantaggi sono evidenti: le aree del cuore non coinvolte nell’ablazione sono salvaguardate con livelli di protezione e sicurezza inimmaginabili prima d’ora. Durante la stessa procedura l’équipe di Tondo ha eseguito la chiusura dell’auricola sinistra, che è in sintesi l’inserimento di una mini-protesi che chiude la piccola cavità all’esterno dell’atrio sinistro del cuore, da cui, in altissima percentuale, fino al 90 % dei casi, hanno origine i trombi nei pazienti che soffrono di fibrillazione atriale.

“Siamo orgogliosi della nostra partecipazione attiva all’AF Symposium, che conferma il ruolo del Monzino in prima linea nell’utilizzo dell’evoluzione tecnologica per la cura della Fibrillazione Atriale. L’elettroporazione rappresenta sicuramente la prima rivoluzione nell’ambito dell’elettrofisiologia dopo decenni di radiofrequenza e crio-ablazione. La nostra esperienza nell’utilizzo di questa tecnica ci indica che finalmente disponiamo di una tecnologia con percentuali di successo più elevate, soprattutto nelle forme di complesse di fibrillazione atriale. L’abbinamento, durante la stessa procedura, della chiusura dell’auricola sinistra aumenta esponenzialmente il valore clinico dell’elettroporazione perché, prevenendo la formazione di trombi, evita o almeno riduce il rischio di ictus, il più temibile effetto collaterale della fibrillazione atriale. La combinazione delle due metodiche è quindi un’ottima notizia e un motivo di grande speranza per chi soffre delle forme parossisitiche di fibrillazione atriale, una malattia pericolosa e in crescita esponenziale in Italia e ovunque nel mondo”, dichiara il Professor Claudio Tondo, Direttore del Dipartimento di Aritmologia del Centro Cardiologico Monzino.

