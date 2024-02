Forte terremoto nel Nord/Ovest della Turchia

MeteoWeb

Forte terremoto in Turchia. L’INGV segnala un sisma magnitudo mb 4.8 nel Nord/Ovest del Paese. Il sisma è avvenuto alle 14:09 ora italiana (16:09 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’epicentro è stato individuato nella località di Biga, a Sud del mare di Marmara e a una quarantina di km di distanza dallo Stretto dei Dardanelli. È quanto ha annunciato il Ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, chiarendo che “per il momento non sono state rilevate situazioni negative“. L’agenzia statale per i disastri e le emergenze Afad sta eseguendo rilevazioni nella zona, ha aggiunto Yerlikaya, evidenziando che il governo segue con attenzione la situazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.