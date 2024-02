Forti nevicate al Nord: allarme valanghe “forte” per Lombardia, Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

MeteoWeb

A seguito delle abbondanti nevicate delle scorse ore e dei conseguenti accumuli, in diverse regioni del Nord Italia oggi è “forte“, grado 4, il livello di allerta valanghe secondo il bollettino AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe). In dettaglio, le aree interessate da questo livello di allarme sono:

Lombardia : Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Alpi Orobie, Prealpi Bresciane, Adamello, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche;

: Alpi Retiche Orientali, Alpi Retiche Occidentali, Alpi Retiche Centrali, Alpi Orobie, Prealpi Bresciane, Adamello, Prealpi Lariane, Prealpi Bergamasche; Alto Adige : Hirzer Range, Monti di Fundres occidentali, Upper Passeier Valley, Gruppo Tessa, Monti di Fundres orientali, Upper Ahr Valley, Ratschings, Gruppo della Cima Dura, Southern Zillertal Alps, Catena delle Vedrette di Ries, Alpi dello Stubai meridionali, Pfitsch;

: Hirzer Range, Monti di Fundres occidentali, Upper Passeier Valley, Gruppo Tessa, Monti di Fundres orientali, Upper Ahr Valley, Ratschings, Gruppo della Cima Dura, Southern Zillertal Alps, Catena delle Vedrette di Ries, Alpi dello Stubai meridionali, Pfitsch; Friuli-Venezia Giulia: Canin, Alpi Giulie senza Canin, Alpi Carniche Orientali.

Pericolo valanghe forte in Alto Adige

In Alto Adige sono caduti sino a 70 cm di neve al di sopra dei 1500 metri circa. Lungo la cresta di confine e sulle Alpi di Sarentino il pericolo valanghe è forte (grado 4 di 5). Le escursioni e le discese fuori pista richiedono una grande attenzione e la massima prudenza. Neve fresca e neve vecchia a debole coesione sono la principale fonte di pericolo, si legge nel Bollettino valanghe. Sono previste valanghe per scivolamento di neve e valanghe di neve a debole coesione. La moltissima neve fresca e gli accumuli di neve ventata che si formeranno con il vento proveniente da sud da moderato a forte e in alcuni punti di grandi dimensioni possono subire molto facilmente un distacco provocato a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco. I punti pericolosi sono in parte innevati e con il cattivo tempo appena individuabili. Sono possibili isolate valanghe spontanee di grandi dimensioni, soprattutto dai bacini di alimentazione molto ripidi situati ad alta quota ombreggiati. Le valanghe possono anche coinvolgere il manto di neve vecchia e, soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est, raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Tali punti pericolosi si trovano soprattutto al di sopra dei 2400 metri circa. Nel corso della giornata, sono previste sempre più numerose valanghe di neve a debole coesione di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni, soprattutto in caso di schiarite più ampie. Con la neve fresca, sui pendii erbosi ripidi sono possibili valanghe per scivolamento di neve di medie dimensioni, soprattutto sui pendii soleggiati al di sotto dei 2400 metri circa.

In Trentino rischio “marcato”

Per quanto riguarda il Trentino, il rischio valanghe è “marcato”, grado 3, a seguito dell’abbandonate nevicata di ieri che oltre i 1.200 metri ha portato accumuli anche di un metro. “La neve fresca e gli accumuli di neve ventata in alcuni punti di notevole spessore possono facilmente subire un distacco provocato o spontaneo a tutte le esposizioni – si legge nel bollettino valanghe dell’Euregio – Sono previste valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni, soprattutto dai bacini di alimentazione molto ripidi riparati dal vento. I punti pericolosi sono innevati e difficilmente individuabili anche da parte dell’escursionista esperto. Le valanghe possono anche coinvolgere il manto di neve vecchia e raggiungere dimensioni piuttosto grandi. Sui pendii erbosi ripidi sono possibili valanghe per scivolamento di neve di medie dimensioni. L’attuale situazione valanghiva richiede una grande attenzione e la massima prudenza“.

