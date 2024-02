Cos’è il fracking (fratturazione idraulica) e quali sono i pro e contro

MeteoWeb

Viaggio alla scoperta del fracking, noto anche come fratturazione idraulica, esplorando approfonditamente le sue sfaccettature, mettendo in luce sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Questa controversa pratica energetica solleva domande cruciali sulle sue implicazioni ambientali, economiche e sociali, offrendo spunti di riflessione su come bilanciare la crescente domanda di energia con la necessità di tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Cos’è il fracking

Il fracking, o fratturazione idraulica, è una tecnica utilizzata per estrarre gas naturale e petrolio da rocce sotterranee. Ecco come funziona: un pozzo viene perforato nel terreno fino a raggiungere lo strato di roccia che contiene il gas o il petrolio. Una volta raggiunto lo strato desiderato, viene iniettata una miscela di acqua, sabbia e sostanze chimiche ad alta pressione nel pozzo. Questa pressione causa la fratturazione delle rocce sotterranee, rilasciando il gas o il petrolio che viene poi estratto attraverso il pozzo.

Il fracking ha suscitato interesse per la sua capacità di accedere a risorse precedentemente inaccessibili, ma è anche oggetto di dibattito a causa delle preoccupazioni legate all’inquinamento delle acque sotterranee, alla sismicità indotta, alle emissioni di gas serra e agli impatti sulla salute umana.

Focus sulla fratturazione idraulica

In dettaglio, la fratturazione idraulica, o fracking, è una tecnica utilizzata per estrarre gas naturale e petrolio da rocce sotterranee, come lo scisto, attraverso la creazione di fratture nelle rocce stesse. Questo processo può essere suddiviso in diverse fasi, ciascuna delle quali svolge un ruolo fondamentale nel successo dell’estrazione.

Pro e contro

Il fracking, o fratturazione idraulica, suscita un vivace dibattito in ambito scientifico e ambientale, poiché presenta sia vantaggi che svantaggi significativi.

Pro

Accesso a risorse precedentemente inaccessibili – Il fracking consente di estrarre gas naturale e petrolio da giacimenti sotterranei di scisto, che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere utilizzando le tecniche tradizionali di estrazione;

Il fracking consente di estrarre gas naturale e petrolio da giacimenti sotterranei di scisto, che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere utilizzando le tecniche tradizionali di estrazione; Riduzione della dipendenza energetica – L’estrazione di gas naturale tramite fracking può ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, contribuendo alla sicurezza energetica e alla diversificazione delle fonti di energia;

L’estrazione di gas naturale tramite fracking può ridurre la dipendenza da fonti energetiche esterne, contribuendo alla sicurezza energetica e alla diversificazione delle fonti di energia; Benefici economici – Il fracking può generare occupazione e stimolare l’economia locale attraverso l’investimento in infrastrutture, l’aumento delle entrate fiscali e la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti nell’industria energetica;

Il fracking può generare occupazione e stimolare l’economia locale attraverso l’investimento in infrastrutture, l’aumento delle entrate fiscali e la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti nell’industria energetica; Riduzione delle emissioni di gas serra – Il gas naturale estratto tramite fracking può essere utilizzato come alternativa più pulita ai combustibili fossili tradizionali, contribuendo alla riduzione complessiva delle emissioni di gas serra.

Contro

Inquinamento delle acque sotterranee – Il processo di fracking comporta il rischio di contaminazione delle risorse idriche sotterranee a causa del rilascio di fluidi di scisto contenenti sostanze chimiche nocive;

Il processo di fracking comporta il rischio di contaminazione delle risorse idriche sotterranee a causa del rilascio di fluidi di scisto contenenti sostanze chimiche nocive; Sismicità indotta – L’iniezione di fluido ad alta pressione può causare sismicità indotta, cioè terremoti di piccola o media entità, che possono danneggiare infrastrutture e causare preoccupazioni per la sicurezza pubblica;

L’iniezione di fluido ad alta pressione può causare sismicità indotta, cioè terremoti di piccola o media entità, che possono danneggiare infrastrutture e causare preoccupazioni per la sicurezza pubblica; Consumo idrico – Il fracking richiede grandi quantità di acqua dolce per il processo di iniezione, potenzialmente mettendo a rischio le risorse idriche locali e competendo con altri usi, come l’irrigazione agricola o l’approvvigionamento idrico urbano;

Il fracking richiede grandi quantità di acqua dolce per il processo di iniezione, potenzialmente mettendo a rischio le risorse idriche locali e competendo con altri usi, come l’irrigazione agricola o l’approvvigionamento idrico urbano; Impatti sull’ambiente – Il disturbo del paesaggio, la perdita di biodiversità, l’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni di gas metano e la produzione di rifiuti tossici sono tutti effetti collaterali negativi associati al processo di fracking.

In sintesi, il fracking offre opportunità significative dal punto di vista energetico ed economico, ma presenta anche rischi ambientali e per la salute pubblica che devono essere attentamente valutati e gestiti attraverso regolamentazioni rigorose e tecnologie avanzate.

Tecnologia e innovazione

La tecnologia e l’innovazione nel settore del fracking hanno giocato nel corso degli anni un ruolo significativo nel migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità di questa pratica.

Tecnologie di perforazione avanzate – L’uso di tecniche di perforazione orizzontale e di completamento multistadio ha aumentato la produttività dei pozzi, consentendo di raggiungere più efficacemente i giacimenti di gas naturale e petrolio;

L’uso di tecniche di perforazione orizzontale e di completamento multistadio ha aumentato la produttività dei pozzi, consentendo di raggiungere più efficacemente i giacimenti di gas naturale e petrolio; Monitoraggio sismico e prevenzione della sismicità indotta – Sono state sviluppate tecnologie avanzate per monitorare l’attività sismica e prevenire la sismicità indotta, riducendo così il rischio di terremoti associati al fracking;

Sono state sviluppate tecnologie avanzate per monitorare l’attività sismica e prevenire la sismicità indotta, riducendo così il rischio di terremoti associati al fracking; Trattamento dei fluidi di scisto – Sono state introdotte innovazioni nei processi di trattamento dei fluidi di scisto recuperati durante il fracking, al fine di ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali;

Sono state introdotte innovazioni nei processi di trattamento dei fluidi di scisto recuperati durante il fracking, al fine di ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali; Riduzione delle emissioni di gas serra – Sono state sviluppate tecnologie per catturare e ridurre le emissioni di gas serra durante l’estrazione e il trasporto del gas naturale estratto, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico;

Sono state sviluppate tecnologie per catturare e ridurre le emissioni di gas serra durante l’estrazione e il trasporto del gas naturale estratto, contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico; Ricerca su alternative al fracking L’innovazione nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie di estrazione non convenzionali potrebbe ridurre la dipendenza dal fracking in futuro, offrendo alternative più sostenibili e a basso impatto ambientale per soddisfare le esigenze energetiche globali;

L’innovazione nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie di estrazione non convenzionali potrebbe ridurre la dipendenza dal fracking in futuro, offrendo alternative più sostenibili e a basso impatto ambientale per soddisfare le esigenze energetiche globali; Automazione e robotica – L’automazione e l’uso di robotica nei processi di perforazione e completamento dei pozzi possono migliorare la sicurezza sul posto di lavoro e aumentare l’efficienza operativa.

In sintesi, l’innovazione tecnologica continua a guidare il settore del fracking verso pratiche più sicure, efficienti e sostenibili, mentre la ricerca su alternative energetiche potrebbe ridefinire il panorama energetico mondiale nel lungo termine.

Fracking, prospettive future

Le prospettive future del fracking sono soggette a molteplici influenze. Da un lato, il crescente fabbisogno energetico globale e la disponibilità di risorse di gas naturale e petrolio possono continuare a spingere verso l’uso di questa tecnica. Tuttavia, l’opposizione pubblica sempre più diffusa, unita alle crescenti preoccupazioni ambientali e alla disponibilità di alternative energetiche più sostenibili, potrebbe limitarne l’adozione. Alcuni Paesi hanno già bandito o imposto moratorie sul fracking a causa delle preoccupazioni ambientali. Nel frattempo, altri Paesi potrebbero continuare a sfruttare il fracking, ma con regolamentazioni più stringenti e un’attenzione maggiore alla sicurezza e all’impatto ambientale. L’evoluzione delle tecnologie di estrazione e la ricerca su fonti energetiche alternative potrebbero influenzare il futuro del fracking, portando a una sua graduale diminuzione o a una trasformazione verso pratiche più sostenibili.

