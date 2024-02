Frana a San Giuseppe Jato, paese del Palermitano senza gas: “chiudete i rubinetti”

MeteoWeb

Una frana a San Giuseppe Jato ha lasciato senza gas il Comune del Palermitano questa sera. Lo smottamento, infatti, ha provocato la rottura del tubo che porta il metano in paese. “Stiamo avvertendo i cittadini di chiudere i rubinetti del gas, per prevenire fughe e possibili scoppi nelle abitazioni”, afferma il sindaco Giuseppe Siviglia. “Abbiamo pubblicato l’annuncio sui social e gli impiegati comunali con i megafoni stanno informando la popolazione. Aspettiamo notizie dalle ditte che stanno riparando le condutture. Lavoreremo senza tregua, fino a quando la situazione non rientrerà nella normalità. Ma è chiaro che il ripristino verrà fatto in maniera graduale“, ha aggiunto il primo cittadino.

