Frana sulla statale del Turchino a Gnocchetto: disagi per la viabilità nell’Ovadese

Una nuova frana si è registrata nelle ultime ore sulla strada statale 456 del Turchino, in provincia di Alessandria. Questa mattina si è staccato un masso dal versante che passa accanto alla statale a Gnocchetto, frazione di Ovada, già oggetto di un lungo intervento negli anni scorsi per la messa in sicurezza del versante. Il grosso masso cadendo ha invaso la carreggiata, creando problemi alla viabilità. Al momento si viaggia con un senso unico alternato nel tratto interessato ed è presente la Polizia locale per la gestione della situazione in attesa dei ripristini e della necessaria messa in sicurezza e consolidamento del fronte.

