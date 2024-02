Frana sulla strada verso il Monte Rosa: sassi e detriti sulla statale 549

MeteoWeb

A causa di una frana, è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 549 di Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, la strada che dal fondovalle sale verso il Monte Rosa. Sassi e detriti si sono staccati dal versante della montagna. La frana è avvenuta al chilometro 8,400, in località Molini, nel territorio comunale di Calasca-Castiglione. Non risultano feriti. Sul posto è al lavoro il personale Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto.

