Francia, incendio nella centrale nucleare di Chinon: spenti 2 reattori

L’azienda energetica francese Edf ha annunciato ieri la disattivazione di 2 reattori presso la centrale di Chinon, situata nella Francia occidentale, a seguito di un incendio verificatosi in un’area non nucleare dell’impianto. La notizia è stata riportata dai media internazionali, citando la stessa Edf. Secondo quanto specificato dall’azienda, l’incendio è stato prontamente domato. Edf ha dichiarato che l’unità di produzione numero 3 della centrale nucleare di Chinon è stata spenta automaticamente in ottemperanza ai protocolli di sicurezza del reattore. In aggiunta, è stato necessario spegnere anche il reattore numero 4, accoppiato al reattore 3.

Secondo l’Autorità per la sicurezza nucleare (Asn) francese, l’incendio ha causato un’interruzione nell’erogazione di elettricità nell’impianto, determinando così l’autospegnimento del reattore 3.

