Francia, incendio in magazzino di batterie al litio ad Aveyron

Un incendio è scoppiato in un magazzino di Aveyron, in Francia, dove erano presenti 900 tonnellate di batterie al litio, ma le autorità hanno rassicurato sul fatto che non vi sono rischi di tossicità per la popolazione . La prefettura ha revocato l’ordine di confinamento per le persone entro un raggio di 500 metri dal magazzino. Il rogo è avvenuto in un magazzino di 3.000 metri quadrati che ospitava batterie al litio al 2,5%, situato nel comune di Viviez, secondo quanto riportato da una fonte della polizia.

Le autorità hanno rapidamente messo sotto controllo l’incendio con l’aiuto dei vigili del fuoco, e fortunatamente non ci sono state vittime. La prefettura ha assicurato che non c’è più rischio di propagazione e ha dichiarato che “il rischio in termini di tossicità è stato escluso“.

Tuttavia, l’incendio è ancora attivo e ci sono circa 20 pompieri sul posto impegnati nelle operazioni di spegnimento, che potrebbero continuare per diversi giorni. Le autorità hanno spiegato che è estremamente difficile spegnere gli incendi delle batterie al litio, e ciò ha richiesto precauzioni per evitare la contaminazione delle aree circostanti. L’origine dell’incendio rimane sconosciuta al momento.

Le autorità stanno monitorando la tossicità del fumo e dell’acqua di spegnimento con un veicolo speciale dei vigili del fuoco e hanno mobilitato una squadra specializzata in rischi tecnologici, insieme a Météo-France, per valutare l’impatto potenziale sull’ambiente.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni da parte di gruppi ambientalisti come Ecologistes (ex-EELV) dell’Aveyron, che richiedono campionamenti dell’aria, dell’acqua e del suolo per garantire che non ci siano conseguenze per la salute o l’ambiente. L’associazione Adeba, che si occupa della protezione dell’ambiente, ha definito l’incidente come molto grave e ha espresso la speranza che le indagini portino alla luce tutte le informazioni necessarie.

