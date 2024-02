Freddo estremo e neve abbondante in Mongolia, morti due milioni di animali: “preghiamo per un clima più caldo”

MeteoWeb

La Mongolia, Paese privo di sbocchi sul mare, non è nuovo a condizioni meteorologiche avverse da dicembre a marzo, quando le temperature scendono fino a -50°C in alcune aree. Ma questo inverno è stato più rigido del solito, con temperature più basse del normale e nevicate molto abbondanti. Secondo quanto affermato da Gantulga Batsaikhan, del Ministero dell’Agricoltura un funzionario governativo, ad oggi 2,1 milioni di capi di bestiame sono morti per fame e sfinimento a causa del freddo estremo e della neve. Secondo le statistiche ufficiali, alla fine del 2023 la Mongolia contava 64,7 milioni di animali, tra cui pecore, capre, cavalli e mucche.

Il clima estremo è noto come “dzud” e in genere provoca la morte di un gran numero di capi di bestiame. Secondo le Nazioni Unite, i cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza e l’intensità degli dzud. La Mongolia ha sperimentato sei dzud nell’ultimo decennio, compreso l’inverno 2022-23 in cui sono morti 4,4 milioni di capi di bestiame. Lo dzud di quest’anno è stato aggravato dalla siccità estiva che ha impedito agli animali di accumulare riserve di grasso sufficienti per sopravvivere al rigido inverno.

Secondo l’ONU, il 70% della Mongolia sta vivendo condizioni di “dzud o quasi”, rispetto al 17% del Paese nello stesso periodo del 2023. “L’inverno è iniziato con una forte nevicata, ma improvvisamente le temperature dell’aria si sono alzate e la neve si è sciolta“, ha spiegato all’AFP il pastore Tuvshinbayar Byambaa. “Poi le temperature sono scese di nuovo, trasformando la neve sciolta in ghiaccio”. Il ghiaccio rende difficile per il bestiame raggiungere l’erba sottostante, impedendogli di pascolare e costringendo molti pastori a chiedere prestiti per il mangime.

Lo dzud più letale mai registrato è stato quello dell’inverno 2010-11, quando morirono più di 10 milioni di animali, quasi un quarto del bestiame totale del Paese.

Aiuti ai pastori

Le nevicate di quest’anno – le più abbondanti dal 1975 – hanno aggravato le difficoltà dei pastori, intrappolandoli nelle aree più fredde e rendendoli incapaci di acquistare cibo e fieno per i loro animali dalle città vicine. Il governo ha promesso aiuti, lanciando una campagna per la fornitura di foraggio ai pastori, nel tentativo di prevenire ulteriori perdite di prodotti cruciali come la carne e il cashmere, una delle principali esportazioni del Paese. Ma per ora Tuvshinbayar e i suoi colleghi pastori possono solo pregare per un clima più mite. “Sta diventando troppo difficile fare il pastore: soffriamo di siccità e inondazioni in estate e di dzud in inverno”. “Inizierò a perdere i miei animali se la neve non si scioglierà nei prossimi mesi”, ha aggiunto. “Tutti i pastori pregano per un clima più caldo che sciolga il ghiaccio, in modo che i nostri animali possano raggiungere l’erba”.

