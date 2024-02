Ondata di freddo nel Regno Unito: tanta neve tra Galles e Inghilterra, scuole chiuse e caos trasporti

MeteoWeb

Una nuova ondata di freddo ha colpito il Regno Unito, causando disagi soprattutto in Galles e nell’Inghilterra centro-settentrionale. Il Met Office ha emesso una doppia allerta arancione, segnalando una perturbazione che ha portato nevicate persistenti e pesanti in diverse aree, dall’estremo Nord del Galles fino allo Shropshire inglese. Questa fase di maltempo, sebbene di breve durata secondo le previsioni, ha già portato alla chiusura di numerose scuole nelle zone maggiormente colpite a causa della neve accumulata.

Le nevicate intense hanno inevitabilmente causato problemi al traffico stradale e ai trasporti in generale. Nel frattempo, nel Sud dell’Inghilterra, compresa la capitale Londra, si stanno registrando piogge insistenti, che hanno portato a allerte meno gravi di colore giallo. Anche in Scozia e in Irlanda del Nord, si segnalano condizioni meteo avverse con allerte di colore giallo in atto.

