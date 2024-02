Fusione nucleare, nuovo record del tokamak europeo JET

MeteoWeb

Il Joint European Torus (JET), una delle più grandi e potenti macchine per la fusione nucleare al mondo, ha recentemente compiuto un importante passo avanti dimostrando la sua affidabilità nell’energia da fusione e stabilendo un nuovo record mondiale di produzione energetica. Il consorzio europeo EUROfusion ha annunciato oggi che il 3 ottobre 2023 sono stati ottenuti 69 megajoules di energia utilizzando solamente 0,2 milligrammi di combustibile, in un impulso della durata di 5 secondi. Questo supera il precedente record mondiale di 59 megajoules, raggiunto nel 2022. Gli esperimenti sono stati condotti con successo dai principali laboratori europei coordinati da EUROfusion, con il contributo significativo dell’Italia, rappresentata da partner come l’ENEA, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRIstp) – principalmente attraverso l’Istituto per la Scienza e la Tecnologia dei Plasmi (CNR-Istp) – il Consorzio RFX e diverse università.

Il JET è un tokamak, un dispositivo che sfrutta potenti campi magnetici per confinare un plasma a forma di ciambella. La maggior parte delle ricerche sulla fusione nucleare si concentrano sull’utilizzo di due isotopi dell’idrogeno: il deuterio e il trizio. Quando questi due isotopi si fondono insieme, producono elio e una grande quantità di energia. Questa reazione è destinata a diventare la base per le future centrali elettriche a fusione.

Oltre 300 scienziati e ingegneri di EUROfusion, un consorzio di ricercatori di tutta Europa, hanno contribuito a questi esperimenti fondamentali presso il sito dell’Autorità per l’energia atomica del Regno Unito (UKAEA) a Oxford, dimostrando la dedizione e l’efficacia senza precedenti del team internazionale del JET. I risultati consolidano il ruolo fondamentale del JET nel promuovere un’energia da fusione sicura, a basse emissioni di carbonio e sostenibile.

I risultati hanno implicazioni critiche non solo per ITER – un megaprogetto di ricerca sulla fusione in costruzione nel sud della Francia – ma anche per il prototipo di centrale elettrica STEP del Regno Unito, la centrale elettrica dimostrativa europea, DEMO, e altri progetti globali sulla fusione, che perseguono un futuro di energia sicura, a basse emissioni di carbonio e sostenibile.

La dott.ssa Fernanda Rimini, Senior Exploitation Manager del JET, ha dichiarato: “Possiamo creare in modo affidabile plasmi di fusione utilizzando la stessa miscela di carburante che verrà utilizzata dalle centrali elettriche commerciali per l’energia da fusione, dimostrando le competenze avanzate sviluppate nel tempo“.

Il prof. Ambrogio Fasoli, Program Manager (CEO) di EUROfusion, ha affermato: “La nostra riuscita dimostrazione di scenari operativi per le future macchine da fusione come ITER e DEMO, convalidati dal nuovo record energetico, infondono maggiore fiducia nello sviluppo dell’energia da fusione. Oltre a stabilire un nuovo record, abbiamo ottenuto risultati mai raggiunti prima e abbiamo approfondito la nostra comprensione della fisica della fusione“.

Il dottor Emmanuel Joffrin, leader della task force EUROfusion Tokamak Exploitation del CEA, ha spiegato: “Non solo abbiamo dimostrato come ammorbidire l’intenso calore che scorre dal plasma allo scarico, ma abbiamo anche mostrato in JET come possiamo portare il bordo del plasma in uno stato stabile evitando così esplosioni di energia che raggiungono la parete. Entrambe le tecniche hanno lo scopo di proteggere l’integrità delle pareti delle future macchine. Questa è la prima volta che siamo in grado di testare questi scenari in un ambiente di deuterio-trizio“.

Il prof. Sir Ian Chapman, CEO dell’UKAEA, ha dichiarato: “JET ha operato il più vicino possibile alle condizioni delle centrali elettriche future con le strutture odierne. Ha un ruolo fondamentale nell’avvicinarci a un futuro sicuro e sostenibile“.

Il dott. Pietro Barabaschi, direttore generale di ITER, ha affermato: “Durante tutto il suo ciclo di vita, JET è stato straordinariamente utile come precursore di ITER: nella sperimentazione di nuovi materiali, nello sviluppo di nuovi componenti innovativi e soprattutto nella generazione di dati scientifici dalla fusione deuterio-trizio. I risultati ottenuti qui avranno un impatto diretto e positivo su ITER, convalidando la strada da seguire e consentendoci di progredire più rapidamente verso i nostri obiettivi prestazionali. A livello personale, è stato per me un grande privilegio essere stato al JET per alcuni anni. Lì ho avuto l’opportunità di imparare da molte persone eccezionali“.

