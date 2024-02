Giappone, tanta neve imbianca Tokyo: blackout e caos trasporti | FOTO

MeteoWeb

Una forte nevicata ha colpito l’area di Tokyo, causando disagi ai treni e la cancellazione di oltre 100 voli, con le autorità che hanno invitato la popolazione a evitare viaggi non essenziali. L’Agenzia Meteorologica del Giappone ha dichiarato che il picco della nevicata era atteso nella notte di lunedì ora locale, con previsioni di accumulo fino a 55 centimetri nelle zone montuose a Nord di Tokyo. La nevicata è stata molto meno intensa nel centro di Tokyo, dove l’accumulo è stato di oltre 1 cm, per la prima volta in 2 anni, secondo quanto riferito da Kyodo News.

Circa 40 persone hanno riportato lievi ferite scivolando sulla neve, ha riferito la televisione pubblica NHK. Alcuni servizi ferroviari sono stati limitati nella regione di Tokyo e alcune autostrade erano parzialmente chiuse, inclusa la Tomei e la Metropolitan Expressways. Circa 550 passeggeri su due treni automatici Yurikamome rimasti bloccati tra le stazioni hanno dovuto camminare fino alla fermata successiva, secondo quanto riferito dalla NHK. Oltre 100 voli nazionali e diversi voli internazionali da e per l’aeroporto di Haneda a Tokyo sono stati cancellati fino al pomeriggio di lunedì, secondo quanto riferito dall’aeroporto. Più di 14mila case a Tokyo e in 5 prefetture vicine son rimaste senza corrente, presumibilmente a causa della neve, ha dichiarato la Tokyo Electric Power Co.

