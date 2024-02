Giappone, perdita di acqua radioattiva dalla centrale di Fukushima

MeteoWeb

Circa 5,5 tonnellate di acque contaminate con materiale radioattivo sono state rilasciate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, lungo la costa orientale del Giappone. La notizia è stata riportata dalla Fukushima Central Television, citando la Tokyo Electric Power Company (Tepco), precisando che la perdita è avvenuta intorno alle 08:53 di questa mattina, ora locale. Durante un’ispezione di routine, i lavoratori hanno individuato il flusso proveniente da un dispositivo impiegato per il trattamento dell’acqua contaminata dal nucleare. La maggior parte del liquido sembra essere penetrata nel terreno circostante, mentre un controllo condotto nel canale adiacente non ha rivelato variazioni significative nei livelli di radiazioni. Tepco ha specificato che la zona in cui si è verificata la perdita è considerata inaccessibile.

