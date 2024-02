Giorgio Palù si dimette dalla presidenza AIFA, “totale assenza di ascolto da parte di Schillaci”

MeteoWeb

Il virologo Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA). “Vi comunico, dopo un’attenta meditazione, che la mancata sintonia col Ministro e l’assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da Presidente nominato di Aifa hic et immediate“, ha scritto in una lettera rivolta al consiglio di amministrazione dell’Agenzia del farmaco definendo “offensivo e umiliante” l’incarico di un anno. “Recrimino la totale assenza di ascolto da parte del Ministro nelle scelte operate per AIFA“.

