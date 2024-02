Giornata Nazionale del Braille, 21 febbraio: cos’è e come funziona l’alfabeto

MeteoWeb

Oggi, 21 febbraio, si celebra la Giornata Nazionale del Braille, un sistema di scrittura tattile a rilievo che ha rivoluzionato la vita delle persone non vedenti e ipovedenti. In questa giornata, è importante conoscere e approfondire il funzionamento di questo alfabeto che permette l’accesso all’istruzione, alla cultura e all’informazione per tutti.

Storia del Braille

Il Braille è stato inventato da Louis Braille, un giovane francese che perse la vista all’età di 3 anni. Ispirandosi a un sistema militare di scrittura notturna, Braille ideò un sistema di 6 punti disposti in 2 colonne di 3 che, combinati in modi differenti, rappresentano lettere, numeri, segni di interpunzione e simboli. Il sistema Braille fu presentato nel 1824 e, da allora, si è diffuso in tutto il mondo, diventando lo standard per la scrittura e la lettura tra le persone non vedenti.

Come funziona il Braille

Il Braille si legge con il tatto, facendo scorrere le dita sulla superficie di una pagina o di un oggetto su cui sono impressi i punti in rilievo. Ogni lettera, numero o simbolo è rappresentato da una combinazione di punti, che può essere appresa e memorizzata con relativa facilità. La scrittura in Braille si realizza utilizzando una tavoletta e uno stilo, con cui si imprimono i punti sulla carta. Esistono anche diversi dispositivi elettronici che permettono di scrivere e leggere in Braille, come computer portatili e smartphone con display braille.

L’importanza del Braille

Il Braille ha avuto un impatto significativo sulla vita delle persone non vedenti e ipovedenti. Permette loro di leggere e scrivere autonomamente, di accedere all’istruzione e al lavoro, di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale. Il Braille è uno strumento di autonomia e di inclusione, che permette alle persone con disabilità visiva di vivere una vita piena e indipendente.

Sfide e futuro del Braille

In un mondo sempre più digitale, il Braille deve adattarsi alle nuove tecnologie. Esistono già software e dispositivi che permettono di leggere e scrivere in Braille su computer e smartphone. Tuttavia, c’è ancora molto da fare per rendere il Braille accessibile a tutti e per garantire la piena inclusione delle persone non vedenti nella società digitale.

La Giornata Nazionale del Braille

La Giornata Nazionale del Braille è un’occasione per celebrare questo sistema di scrittura rivoluzionario e per riflettere sull’importanza dell’inclusione delle persone non vedenti e ipovedenti. Il Braille è uno strumento di autonomia e di libertà che permette a tutti di accedere alla cultura e all’informazione. È importante continuare a promuovere il Braille e a renderlo accessibile a tutti, per costruire una società più inclusiva e giusta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.