I Neanderthal e l’arte della colla: una storia di ingegnosità

I Neanderthal avevano sviluppato una sofisticata tecnica per produrre colla: mescolavano ocra e bitume per fissare la parte degli strumenti da impugnare, ma garantendo che non si attaccasse alle mani. Questa importante scoperta emerge da uno studio pubblicato su Science Advances, condotto dall’Università di Tubinga in Germania e dal Museo Nazionale di Berlino. Lo studio si è concentrato sull’analisi di manufatti in pietra provenienti dal sito archeologico francese di Le Moustier, i quali erano stati in gran parte trascurati dai tempi del loro ritrovamento negli anni ’60.

Sebbene l’uso di materiali adesivi fosse noto tra i primi Homo sapiens dell’Africa, era meno documentato tra i Neanderthal europei, quindi questa scoperta fornisce una preziosa testimonianza delle loro capacità cognitive e del loro livello di sviluppo culturale, evidenziando quanto fossero avanzati i nostri antenati umani. Patrick Schmidt dell’Università di Tubinga ed Ewa Dutkiewicz del Museo di Berlino hanno guidato il team di ricerca che ha riesaminato gli strumenti neandertaliani datati tra 120mila e 40mila anni fa, scoperti durante una revisione delle collezioni del museo.

I reperti presentavano tracce di una miscela di ocra, un pigmento naturale, e bitume, un componente dell’asfalto che si trova comunemente nel terreno. L’alto contenuto di ocra inizialmente ha confuso gli studiosi, poiché si sarebbe pensato che compromettesse le proprietà adesive del bitume. Tuttavia, è emerso che l’ocra era essenziale per rendere il bitume sufficientemente malleabile quando liquido, creando un materiale adesivo abbastanza appiccicoso da fissare gli strumenti in pietra senza però aderire alle mani, rendendolo ideale per la realizzazione di manici.

Inoltre, il fatto che l’ocra e il bitume dovessero essere raccolti da luoghi distanti nella regione di Le Moustier suggerisce che i Neanderthal impiegassero un considerevole sforzo e pianificazione nella preparazione di questa colla, indicando un alto livello di ingegnosità e capacità organizzative.

Schmidt ha commentato: “Il nostro studio dimostra che i primi Homo sapiens in Africa e i Neanderthal in Europa condividevano schemi di pensiero simili“, evidenziando ulteriormente la complessità delle capacità intellettuali dei Neanderthal e la loro affinità con gli umani moderni.

