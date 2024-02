I Vaccini mRNA causano tumori? L’esperto: “Non ci sono elementi che possano escluderlo”

MeteoWeb

Nel contesto medico attuale, la questione dei vaccini mRNA e il loro presunto legame con i tumori hanno generato un dibattito acceso e complesso. Per comprendere appieno questo argomento, è essenziale esaminare da vicino le evidenze scientifiche disponibili, considerare la complessità del cancro come malattia multifattoriale e identificare i gruppi di persone che potrebbero essere maggiormente a rischio.

Potenziali collegamenti tra mRNA e carcinogenesi

Il cuore di questo dibattito risiede nella possibilità che gli mRNA presenti nei vaccini, così come in alcuni alimenti e batteri, possano integrarsi parzialmente o completamente nel DNA delle cellule umane, aumentando il rischio di mutazioni e, potenzialmente, di sviluppo di tumori. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, “non ci sono evidenze scientifiche solide per comprovarlo“, come sottolinea il Professor Mariano Bizzarri, direttore del Systems Biology Lab all’Università La Sapienza di Roma, “ma nemmeno elementi che possano escludere con certezza tale collegamento“.

La complessità del cancro

Il cancro è una malattia estremamente complessa, influenzata da una vasta gamma di fattori genetici, ambientali e comportamentali. Pertanto, stabilire un legame diretto tra i vaccini mRNA e l’insorgenza di tumori è un’impresa ardua e richiede un’analisi approfondita e multidisciplinare. Come afferma il Professor Bizzarri, “La multifattorialità del cancro rende difficile stabilire un legame certo“, poiché molti altri fattori possono influenzare lo sviluppo della malattia, compresi la genetica individuale, lo stile di vita e l’esposizione a agenti cancerogeni.

I dati epidemiologici

Un altro elemento da considerare è la disponibilità e l’interpretazione dei dati epidemiologici. Negli ultimi tempi, si è osservato un aumento del tasso di mortalità tumorale, ma stabilire se questo possa essere attribuito alla vaccinazione di massa contro il Covid-19 o ad altri fattori, come la diminuzione dei controlli di screening durante la pandemia, è una sfida complessa. Come sottolinea il Professor Bizzarri, “I dati epidemiologici a disposizione sono ancora poco significativi“, e comprendere appieno l’impatto dei vaccini mRNA sulla salute pubblica richiederà ulteriori studi e analisi approfondite.

Chi è più a rischio?

Un punto cruciale da considerare è quali gruppi di persone potrebbero essere maggiormente a rischio di sviluppare complicazioni legate ai vaccini mRNA. Secondo il Professor Bizzarri, “Le persone già malate di tumore dovrebbero prestare particolare attenzione“, poiché i vaccini potrebbero accelerare l’evoluzione della malattia o favorire recidive. Inoltre, “i bambini, con il loro sistema immunitario naturalmente robusto, potrebbero non trarre benefici significativi dalla vaccinazione mRNA, mentre gli anziani, con un sistema immunitario meno efficiente, potrebbero trarre vantaggio da un potenziamento delle loro difese“.

