Incendi Cile, Copernicus: quasi 9mila ettari devastati nell’area di Valparaiso

MeteoWeb

La catastrofe degli incendi avvenuta nella regione di Valparaíso, in Cile, ha un bilancio provvisorio di migliaia di case bruciate e la morte di 131 persone. Secondo il Servizio di gestione delle emergenze (EMS) del programma satellitare Ue Copernicus, il team di mappatura rapida ha consegnato oggi il prodotto di delimitazione per l’area di Valparaiso, da cui emerge che gli incendi hanno colpito una superficie di 8.718 ettari e oltre 5mila persone.

Il Centro di comunicazione dei Vigili del Fuoco di Viña del Mar ha dichiarato “terminata l’emergenza forestale che ha devastato da venerdì scorso la ‘Città Giardino’ cilena“. Attraverso il suo account X, i pompieri hanno ringraziato “i 1.930 Vigili del Fuoco appartenenti a 80 corpi in sette regioni del Paese, e in particolare i Vigili del Fuoco di Viña del Mar, che hanno dato il massimo per combattere uno dei più grandi incendi mai registrati nel Paese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.