Violenti incendi in Cile: si temono morti, evacuazioni a Valparaíso e Viña del Mar | VIDEO

Le autorità del Cile hanno espresso preoccupazione per un bilancio stimato di circa 10 vittime a seguito di devastanti incendi boschivi, che hanno portato il presidente Gabriel Boric a proclamare lo stato di emergenza. Una portavoce dello Stato nella regione di Valparaiso, al centro del Paese, ha dichiarato: “Abbiamo informazioni preliminari che indicano la perdita di diverse vite, circa una decina“. Il presidente cileno ha annunciato di aver dichiarato lo stato di eccezione al fine di “disporre di tutti i mezzi necessari” per fronteggiare gli incendi in corso nelle regioni centrali e meridionali dello Stato latinoamericano.

Il primo grande incendio boschivo della stagione estiva, verificatosi attorno alle città costiere di Valparaíso e Viña del Mar, ha reso necessaria l’evacuazione di diverse località nell’entroterra. La minaccia si estende ora alle due città costiere, dopo aver raggiunto le spiagge di Concon, Quintero e Maitencillo, situate a circa un centinaio di chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate intorno a mezzogiorno nel parco naturale del Lago Penuelas, situato a circa 20 km dai porti di Valparaiso e Vina. Le cause del rogo sono ancora sconosciute.

Il presidente Boric ha assicurato che tutte le risorse sono dispiegate per contrastare gli incendi boschivi nelle regioni centrali e meridionali del Paese, condividendo l’aggiornamento attraverso i suoi canali social. Ha anche comunicato di aver impartito istruzioni al Ministro degli Interni per convocare il Comitato per la gestione del rischio di disastri nelle prossime ore.

Emergenza incendi in Cile, le immagini da Valparaíso

