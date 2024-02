Incendi Piemonte: 100 ettari in fumo in alta Valle Elvo, nel Biellese

MeteoWeb

Sono servite quasi 24 ore di lavoro affinché i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato e le squadre antincendio AIB riuscissero a mettere sotto controllo il grande incendio divampato nella zona dell’Alpe Cavanna, in alta Valle Elvo, nel Biellese. Decisivi per contenere le fiamme sono stati i lanci di acqua con un elicottero Erickson, alimentato da una vasca allestita nel comune di Andrate, mentre le squadre AIB attaccavano il fuoco da terra. L’incendio ha percorso circa 100 ettari. La zona già in passato era stata teatro di incendi di grandi dimensioni.

