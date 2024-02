In Texas il secondo incendio più grande della sua storia: evacuazioni, attesi danni ingenti | FOTO

MeteoWeb

Una serie di incendi brucia nel Texas Panhandle, tra cui uno dei più grandi incendi nella storia dello stato, mentre le fiamme si spostano con una velocità allarmante e inceneriscono il paesaggio attraverso una vasta distesa di piccole città e allevamenti di bestiame. Le autorità hanno avvertito che i danni alle comunità degli altipiani potrebbero essere ingenti. Secondo il Texas A&M Forest Service, l’incendio più grande – che si è allargato fino a oltre 3300 chilometri quadrati – si è esteso in parti del vicino Oklahoma ed è stato contenuto solo per circa il 3%. Il più grande incendio registrato nella storia dello stato è stato l’incendio del complesso East Amarillo nel 2006 che bruciò circa 3600km2 e provocò 13 morti.

Le fiamme hanno devastato contee scarsamente popolate sulle vaste e alte pianure punteggiate da allevamenti di bestiame e piattaforme petrolifere. I forti venti, l’erba secca e le temperature insolitamente alte stanno alimentando le fiamme. Le autorità non hanno segnalato morti o feriti finora mentre enormi pennacchi di fumo si alzano per centinaia di metri nell’aria. Ma i funzionari hanno avvertito i residenti di perdite immobiliari potenzialmente ingenti. Decine di case sono state bruciate attorno al perimetro della città di Canadian, ma nessun edificio è andato perduto all’interno della comunità. La città di Fritch, con una popolazione di meno di 2.000 abitanti, ha perso centinaia di case in un incendio nel 2014 e sembra essere stata colpita di nuovo duramente.

L’incendio principale, noto come Smoke House Creek Fire, è cresciuto fino a raggiungere più della metà delle dimensioni dello stato del Rhode Island. È cinque volte più grande rispetto a 2 giorni fa, quando è divampato.

Mentre infuriano gli incendi, sono state ordinate le evacuazioni in diverse città in una fascia a nord-est di Amarillo. Il Governatore repubblicano Greg Abbott ha rilasciato una dichiarazione di disastro per 60 contee.

Incendio nell’impianto Pantex

Gli incendi hanno costretto la principale struttura che smonta l’arsenale nucleare americano a sospendere le operazioni la scorsa notte, ma oggi è stata aperta per le normali operazioni. Lo stabilimento Pantex, a nord-est di Amarillo, ha evacuato il personale non essenziale ieri sera per “eccesso di cautela”, ha detto Laef Pendergraft, portavoce dell’ufficio di produzione della National Nuclear Security Administration a Pantex. I Vigili del Fuoco sono rimasti in caso di emergenza.

Il ruolo del meteo

Le previsioni meteo danno qualche speranza ai Vigili del Fuoco: temperature più basse, meno vento e forse pioggia sono previste per domani. Ma per ora, la situazione è disastrosa in alcune zone. Venti sostenuti di oltre 70km/h, con raffiche di oltre 110km/h, hanno fatto sì che le fiamme che si diffondevano verso est si estendessero verso sud, minacciando nuove aree.

Incendi anche in Oklahoma

Lo Smoke House Creek Fire si è diffuso dal Texas alla vicina contea di Roger Mills nell’Oklahoma occidentale, dove i funzionari hanno incoraggiato le persone nell’area di Durham ad evacuare. Un incendio non correlato nella contea di Ellis, in Oklahoma, sul confine di stato con il Texas, ha portato all’evacuazione delle città di Shattuck e Gage. L’ordine di evacuazione è stato revocato ore dopo, secondo il direttore della gestione delle emergenze della contea Riley Latta. Secondo il Dipartimento dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle foreste dell’Oklahoma, l’incendio aveva origini sconosciute e ha bruciato circa 120km².

