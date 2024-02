Incendio su due fronti sulle alture di Cesio, nell’Imperiese

MeteoWeb

Un incendio è divampato verso le 18 sulle alture di Cesio, nell’entroterra di Imperia, in località Costarello. Le fiamme stanno interessando una zona erbosa, probabilmente pascoli. La presenza di due fronti, in cima a un crinale, fa pensare che il rogo possa essere di origine dolosa. Sul posto sono già presenti le squadre dei Vigili del Fuoco di Imperia ed è stato allertato un aereo antincendio per un possibile intervento domattina. Al momento le fiamme sono distanti dalle case presenti nella zona.

