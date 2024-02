Enorme incendio in un’azienda di materiale plastico nel Milanese: “chiudere le finestre” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco di Milano sono impegnati con nove squadre a Truccazzano, nel Milanese, per un incendio che ha colpito l’azienda Arcadia, specializzata nella produzione di materiale plastico. In supporto alle squadre di Milano sono presenti, tra gli altri, i Vigili del Fuoco di Monza e Bergamo. Un’alta colonna di fumo si è alzata dal capannone ed è visibile nei centri vicini. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte. “Al momento non sono giunte indicazioni particolari al Comune. Il consiglio è comunque quello di tenere chiuse le finestre“, rende noto sui social il Comune di Truccazzano.

I Vigili del Fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe. Al momento, precisa il Comune, via Guido Rossa, dove si trova l’azienda coinvolta dalle fiamme, è chiusa al traffico.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, ma secondo quanto trapelato, sul tetto del capannone erano in corso dei lavori per riparare la guaina impermeabile, secondo Milano Today.

Enorme incendio nella ditta Arcadia a Truccazzano

Qualità dell’aria

Sul posto anche i tecnici di Arpa Lombardia per le prime verifiche ambientali. I tecnici del gruppo Base di Arpa Lombardia hanno effettuato le prime misurazioni in seguito all’incendio scoppiato nella ditta Arcadia. “Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera“, spiega Arpa Lombardia, la quale aggiunge che è sul posto anche il gruppo specialistico di contaminazione atmosferica che, tenuto conto della direzione del vento, “posizionerà il campionatore ad alto volume presso la frazione di Cavaione per misurare i parametri tipici della combustione di materiale plastico: diossine e idrocarburi policiclici aromatici”.

Secondo i meteorologi dell’Agenzia, il cielo è molto nuvoloso con precipitazioni deboli e venti altrettanto deboli provenienti da est/sud-est. In base alle previsioni, fino alle 8 di domani mattina, il cielo continuerà a essere coperto con precipitazioni poco probabili. Arpa Lombardia è in stretto contatto con la Prefettura di Milano e i sindaci dei Comuni coinvolti.

