Incendio nel Biellese: bruciano i boschi dell’alta Valle Elvo | FOTO

Un vasto incendio si è sviluppato in serata in alta Valle Elvo, in prossimità dell’Alpe Cavanna, nel territorio del comune di Donato, nel Biellese. Le prime a intervenire sul posto per cominciare le operazioni di spegnimento del rogo sono le squadre dei volontari AIB. L’estendersi delle fiamme è favorito dalla forte siccità che interessa la zona. Proprio oggi, la Regione Piemonte ha chiesto lo stato di calamità naturale a causa della siccità.

