Vasto incendio nel parco eolico tra Aggius e Bortigiadas: elicottero in azione in Sardegna | FOTO

Un vasto incendio ha interessato dalla tarda mattinata una zona impervia tra Aggius e Bortigiadas, in Gallura, nel settore nordorientale della Sardegna. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno mandato in fumo la macchia mediterranea presente nell’area che accoglie un parco eolico. Il fuoco ha lambito anche alcune pale. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania ha evitato che il rogo provocasse danni all’impianto di energia rinnovabile. Il vento ha reso più difficili le operazioni di spegnimento. In aiuto delle squadre a terra, si è alzato in volo l’elicottero del Reparto Volo proveniente dallo base di Fertilia.

