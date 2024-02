La NASA canta le lodi di Ingenuity: ultime operazioni per capire i danni sul rivoluzionario drone-elicottero su Marte

MeteoWeb

La missione di Ingenuity, il drone-elicottero della NASA, sta ufficialmente giungendo al termine su Marte ma non prima che gli scienziati della missione cerchino di determinare quanti danni abbia subito il velivolo. La NASA ha tenuto un live streaming mercoledì 31 gennaio per rendere omaggio all’elicottero Ingenuity, che ha subito danni al rotore durante il suo ultimo volo. Durante il live streaming, i responsabili della missione hanno rivelato che tutte e quattro le pale di Ingenuity sono state danneggiate durante un atterraggio brusco sulla superficie del Pianeta Rosso.

Teddy Tzanetos, Project Manager di Ingenuity, ha affermato che la NASA e il Jet Propulsion Laboratory (JPL) non sono ancora sicuri di cosa abbia causato il danno alle pale di Ingenuity; non è chiaro se la potenza dell’elicottero sia diminuita durante l’atterraggio, causando un contatto indesiderato con il suolo, o se abbia colpito accidentalmente il suolo provocando un “brownout”.

Tzanetos ha aggiunto che la NASA e il JPL ruoteranno lentamente le pale dell’elicottero e le “muoveranno“, ossia regoleranno la loro angolazione, mentre raccoglieranno video per consentire al team di determinare l’entità del danno di Ingenuity. Tuttavia, Tzanetos ha affermato che, indipendentemente da ciò che mostreranno tali immagini, il drone a doppio rotore ha effettuato il suo ultimo volo e presto finirà la sua missione. “Elicotteri come questo non sono progettati per volare nemmeno con la più piccola frazione di squilibrio e termineremo la nostra missione nelle prossime settimane“, ha detto Tzanetos durante il live streaming.

Una missione ben oltre le aspettative

Durante il webcast NASA Science Live, Tzanetos e Tiffany Morgan, vicedirettore del programma di esplorazione di Marte della NASA, hanno cantato le lodi del coraggioso elicottero. Morgan ha descritto come Ingenuity si sia rivelato un prezioso compagno per il rover Perseverance, con il quale ha esplorato Marte da quando la coppia è atterrata il 18 febbraio 2021. Da ricordare che inizialmente l’elicottero era stato progettato per effettuare solo cinque voli: la sua missione è invece terminata dopo il volo numero 72.

“Non solo ci ha aiutato nella progettazione delle missioni future, ma ci ha anche aiutato con l’attuale missione di Perseverance. Ha effettuato ricognizioni e ha dato una sbirciatina alle operazioni che Perseverance sperimenterà, e ciò ha permesso ai pianificatori di esplorare anche sul terreno per identificare obiettivi scientifici potenzialmente convincenti”, ha affermato Morgan.

Il fatto che Ingenuity sia stato in grado di volare nella sottile atmosfera marziana e di effettuare così tante sortite è una vera testimonianza dell’esperienza del JPL e potrebbe prefigurare missioni future, ha aggiunto. “Il team JPL della NASA non si è limitato a dimostrare la tecnologia, ha dimostrato un approccio che, se utilizzato in futuro, ci aiuterà davvero a esplorare altri pianeti e sarà altrettanto maestoso e sorprendente, come lo è stato Ingenuity”, ha affermato Morgan.

L’elicottero ha superato di gran lunga le aspettative dell’agenzia, soprattutto considerando il fatto che è stato costruito con componenti di telefoni cellulari commerciali e rappresentava una premessa in gran parte sconosciuta: far volare un aereo su un altro pianeta.

“Non potremmo essere più orgogliosi o più felici di come si è comportato il nostro piccolo bambino“, ha detto Tzanetos. “È stata la missione di una vita per tutti noi. E volevo ringraziare tutte le persone qui che vi hanno dedicato i loro fine settimana, le loro nottate. Tutti gli ingegneri, gli scienziati aerodinamici, i tecnici che hanno realizzato a mano questo velivolo”.

Morgan ha aggiunto che la NASA sta già prevedendo di utilizzare futuri elicotteri su altri pianeti o corpi celesti che saranno costruiti sulle basi gettate da Ingenuity e sulla conoscenza che l’agenzia ha acquisito da questa missione. “Non vedo l’ora che arrivi il futuro e di vedere cosa possiamo fare con i discendenti di Ingenuity“, ha concluso.

