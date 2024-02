INGV: Alessandro Amato eletto Presidente per il Sistema di Allarme Rapido e Mitigazione degli Tsunami dell’UNESCO

MeteoWeb

Nell’ambito della 18ª sessione del Gruppo di Coordinamento Intergovernativo per il Sistema di Allarme Rapido e Mitigazione degli Tsunami nell’Atlantico nordorientale, nel Mediterraneo e nei mari connessi (ICG/NEAMTWS), tenutasi presso la sede dell’UNESCO a Parigi dal 6 all’8 febbraio 2024, Alessandro Amato, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato eletto Presidente (Chair) del Gruppo di Coordinamento Intergovernativo per il Sistema di Allarme Rapido e Mitigazione degli Tsunami (ICG/NEAMTWS) dell’Intergovernmental Oceanographic Commission dell’UNESCO (IOC/UNESCO).

l’ICG/NEAMTWS è uno dei quattro Gruppi Intergovernativi mondiali sotto il coordinamento della Commissione (gli altri sono quelli dell’Oceano Pacifico, dell’Oceano Indiano e del Caribe (Atlantico occidentale).

Accanto ad Alessandro Amato, sono stati eletti come Vice-Presidenti (Vice-Chair) Ignacio Aguirre Ayerbe dell’IHCantabria (Spagna) e Amr Zakaria Mohamad Hamouda del NIOF (National Institute For Oceanography & Fisheries, Egitto).

“Sono onorato di questa nomina, per la quale devo ringraziare i miei colleghi del Centro Allerta Tsunami che mi hanno sostenuto in questi anni. Il mio impegno sarà dedicato al raggiungimento della sicurezza e la protezione delle comunità costiere contro il rischio tsunami, un rischio spesso sottovalutato nei nostri mari. La collaborazione tra tutte le Istituzioni internazionali, Istituti di ricerca e monitoraggio, Agenzie di Protezione Civile, Università, è la migliore forza per mitigare il rischio”, ha dichiarato Alessandro Amato.

