Instagram: migliaia di segnalazioni per problemi in Italia

MeteoWeb

Problemi per Instagram stamattina con migliaia di segnalazioni di disservizi in Italia. Secondo il sito Downdetector, sono state oltre 3mila le segnalazioni di problemi intorno alle 10.30 di oggi. Per il 69% dei casi il problema rilevato era il caricamento, per il 23% la connessione ai server e per l’8% la condivisione. Al momento, le segnalazioni sono in calo, con 121 casi segnalati alle 12:09.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.