L’intervista di Carlson a Putin: la domanda a bruciapelo sul cancro

Il giornalista americano Tucker Carlson ha appena pubblicato la storica intervista realizzata a Vladimir Putin. Nel corso dell’intervista, Putin ha smentito le voci secondo cui sarebbe gravemente malato che circolano da oltre due anni senza alcuna conferma ufficiale. Il Presidente della Russia ha risposto in modo molto chiaro alle domande del giornalista americano che ha esordito la propria intervista proprio con una domanda a bruciapelo sulle condizioni di salute di Putin: “Grazie per essersi seduto con noi. Come va la sua salute? Ci sono state delle voci“.

Putin ha risposto: “Sono felice di parlare con lei e attraverso di lei al popolo americano. Sto bene. Mi sento bene. Vista la mia età (71 anni, ndr) godo di ottima salute“. Carlson, in modo ancor più specifico, ha aggiunto: “Ci sono state segnalazioni persistenti che lei abbia il cancro?” e Putin ha risposto: “Le assicuro che queste voci sono false. Se avessi il cancro e lo sconfiggessi, condividerei la buona notizia e la cura con il mondo“.

