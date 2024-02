IT-Alert, test per il collasso della diga di Collemezzo: qualche problema nel Frusinate

MeteoWeb

Nuovo test per IT-Alert oggi. Il sistema di messaggistica con cui avvertire in tempo reale la popolazione in caso di gravi calamità o emergenze è stato testato in tre comuni della provincia di Frosinone. L’emergenza simulata nell’esercitazione tenuta oggi in Ciociaria è stato l’ipotetico collasso della diga di Collemezzo. La notifica del ‘disastro’ doveva raggiungere i telefoni delle persone che si trovavano in quel momento nei territori di Arce, Ceprano e San Giovanni Incarico. Il test serviva per valutare la capacità del sistema di isolare soltanto la zona effettivamente colpita dall’emergenza.

A mezzogiorno, quando è partito il test per le popolazioni a ridosso della diga effettivamente è arrivato sui telefonini il messaggio d’allerta, ma non a tutti alla stessa ora. Per qualche operatore telefonico per esempio, c’è stato un ritardo di 18 minuti. Il test in realtà serviva proprio a questo, a capire quali siano i problemi ed i limiti di natura tecnica, al fine di intervenire per poterli superare.

A verificare la funzionalità sono stati chiamati i volontari della Protezione Civile: sono stati posizionati sul territorio interessato ed in quelli immediatamente confinanti, con la funzione di “sentinelle” incaricate di relazionare circa l’effettiva ricezione del messaggio IT-Alert. Trentuno le postazioni create sul territorio.

