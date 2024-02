La Russia vieta le esportazioni di benzina per sei mesi

MeteoWeb

La Russia ha ordinato oggi un divieto di sei mesi sulle esportazioni di benzina a partire dal 1° marzo per mantenere stabili i prezzi in un contesto di crescente domanda da parte di consumatori e agricoltori e per consentire il mantenimento delle raffinerie nel secondo esportatore di petrolio al mondo. Il divieto, riportato per la prima volta dalla RBC russa, è stato confermato da una portavoce del vice primo ministro Alexander Novak, l’uomo di punta del presidente Vladimir Putin per il settore energetico russo.

RBC, citando una fonte non identificata, ha detto che il primo ministro Mikhail Mishustin ha approvato il divieto dopo che Novak lo ha proposto in una lettera datata 21 febbraio. Una seconda fonte ha detto a Reuters che la decisione è stata presa, ma il decreto non è ancora stato emesso. “Al fine di compensare l’eccessiva domanda di prodotti petroliferi, è necessario adottare misure per aiutare a stabilizzare i prezzi nel mercato interno“, ha detto Novak nella sua proposta di RBC.

