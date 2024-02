La Sicilia in bilico: secondo uno studio il 70% del territorio è a rischio desertificazione

MeteoWeb

Il cambiamento climatico non è più una prospettiva futura, ma una realtà palpabile che sta trasformando profondamente il nostro pianeta. E in nessun luogo questa trasformazione è più evidente e minacciosa che in Sicilia. Secondo i dati allarmanti forniti dal Centro Studi Cambiamento Climatico, promosso da Greenway Group Srl ed Ecogest Spa, il 70% del territorio siciliano rischia di essere inghiottito dalla desertificazione.

Un campanello d’allarme per la Sicilia

La Sicilia, già di per sé un’isola caratterizzata da un clima mediterraneo, sta subendo gli impatti devastanti del cambiamento climatico in atto. Con una frequenza senza precedenti di eventi meteorologici estremi – ben 175 negli ultimi anni, più di uno al mese – la regione si trova ad affrontare sfide sempre più gravi legate alla siccità, alle ondate di calore e alle alluvioni improvvise. Questi fenomeni, una volta considerati eccezionali, stanno diventando la nuova normalità, mettendo a rischio la fertilità del suolo e l’ecosistema dell’intera isola.

Il presidente del Centro Studi Cambiamento Climatico, Valerio Molinari, mette in guardia sull’urgente necessità di affrontare la minaccia della desertificazione in Sicilia. Secondo Molinari, è fondamentale agire rapidamente attraverso l’innovazione scientifica e tecnica, sfruttando l’esperienza di coloro che hanno compreso da tempo i rischi del cambiamento climatico.

La desertificazione non è più una prospettiva lontana, ma una realtà imminente che richiede azioni concrete e coordinate. Uno degli aspetti più preoccupanti della situazione in Sicilia è la vulnerabilità delle infrastrutture di trasporto. Errori di progettazione, materiali inadeguati, mancanza di manutenzione e la vetustà della rete stessa rendono le infrastrutture stradali e autostradali estremamente fragili di fronte agli effetti del cambiamento climatico. I dati raccolti dal Centro Studi evidenziano una serie di vulnerabilità nella rete intermodale dei trasporti, che richiedono interventi urgenti e mirati per garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture.

Soluzioni per il futuro: innovazione e sostenibilità

Nonostante la gravità della situazione, ci sono speranze per il futuro della Sicilia. Molinari sottolinea l’importanza di pianificare e rimodellare la manutenzione delle infrastrutture supportandola con soluzioni innovative, come telecamere online, stazioni meteorologiche e sistemi telematici avanzati. Inoltre, investire in nuovi impianti a verde potrebbe contribuire a preservare lo stato delle infrastrutture stradali e autostradali, mitigando gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente circostante.

La Sicilia si trova di fronte a una sfida senza precedenti: proteggere il proprio territorio e le proprie infrastrutture dall’inarrestabile avanzata del cambiamento climatico. È necessario agire con determinazione e urgenza, adottando soluzioni innovative e sostenibili per garantire un futuro sicuro e prospero per le generazioni future. La situazione attuale richiede un impegno collettivo e coordinato da parte di istituzioni, aziende e cittadini per proteggere la Sicilia e il suo prezioso patrimonio naturale.

