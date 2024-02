La Tempesta Eleanor punta Mauritius, venti oltre 120 km/h

MeteoWeb

L’isola di Mauritius si prepara al devastante impatto della tempesta tropicale Eleanor, con conseguenze come la chiusura degli aeroporti e delle scuole. L’Aeroporto Internazionale di Mauritius ha annunciato la sua chiusura dalle 07:30 del mattino, con Air Mauritius che ha già cancellato voli previsti per la giornata. La tempesta, attualmente localizzata a 200 km a Nord/Est dell’isola, e in movimento verso Sud-Sud/Ovest a 20 km/h, dovrebbe raggiungere la sua massima intensità intorno a mezzogiorno, con venti che potrebbero superare i 120 km/h. Questo scenario ha portato alla chiusura di istituti scolastici e uffici, con dipendenti che lavoreranno da remoto e i trasporti pubblici fermi.

Mauritius, un’isola turistica rinomata per le sue spiagge e le acque cristalline, è abituata ad affrontare i cicloni. Recentemente, a gennaio, il ciclone Belal ha causato una vittima e ha provocato blackout diffusi e allagamenti. Un anno fa, l’isola è stata colpita dal ciclone Freddy, che ha causato danni significativi nell’Africa sudorientale, coinvolgendo anche Paesi come il Malawi, il Mozambico e il Madagascar.

