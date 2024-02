La Teoria del Tutto e le intuizioni di Hawking: ma il Tutto è Dio?

MeteoWeb

Nel vasto panorama della cosmologia e della fisica teorica, la ricerca della “Teoria del Tutto” emerge come uno dei pilastri fondamentali nell’arduo tentativo umano di penetrare le leggi che orchestrano l’universo in modo completo e armonico. Al centro di tale indagine si cela l’enigma più grande che esista: chi rappresenta il “tutto” che questa teoria si prefigge di spiegare? Nel corso dei decenni, insigni menti scientifiche, quali il rinomato fisico teorico Stephen Hawking, hanno dedicato le loro straordinarie capacità intellettuali allo sviluppo e alla comprensione di tale teoria, spingendo così i confini del sapere umano verso orizzonti sempre più profondi e complessi.

La Teoria del Tutto

La Teoria del Tutto di Stephen Hawking costituisce un ardito tentativo di erigere un edificio teorico unificato, un monumento alla sintesi delle leggi fisiche che governano il vasto spettro dell’universo osservabile, dal regno cosmico alle profondità microscopiche della materia. Al suo cuore pulsante si trova l’aspirazione di coniugare lo spazio-tempo derivante dalla generale di Einstein con il movimento quantistico delle particelle subatomiche, divenendo così l’architetto di un macrocosmo e microcosmo sinfonici.

La teoria di Hawking, intrinsecamente matematica e concettuale, intende intrecciare le trame della relatività generale e della meccanica quantistica in un unico tessuto teorico, risolvendo così l’apparente dissonanza tra queste due pietre miliari della fisica moderna. Il fondamento della sua proposta giace nell’idea audace di una “teoria di campo unificato“, una formula mastodontica che debba abbracciare tanto le forze gravitazionali che le interazioni subatomiche.

Hawking ha dedicato una vita intera alla costruzione di questo faro teorico, ma la sua opera rimane un’opera incompiuta. Nonostante la genialità delle sue intuizioni, la Teoria del Tutto di Hawking poggia su pilastri mai del tutto completati. L’eredità che ci lascia è un labirinto di domande irrisolte, un’ode alle sfide concettuali e alle frontiere inesplorate che attendono i futuri pionieri della fisica teorica.

C’è posto per Dio nella Teoria del Tutto?

Nel contesto della Teoria del Tutto, la riflessione più naturale su Dio assume una profondità che spazia dalle leggi fisiche alla natura dell’esistenza stessa. La Teoria del Tutto converge verso un concetto cardine: la Coscienza Suprema, si tratta di Dio?

Questa entità cosmica si distingue per la sua grandezza, essendo concepita come una coscienza di proporzioni cosmiche, contenente non solo tutto ciò che esiste nell’universo osservabile, ma anche lo spazio-tempo stesso. Si tratta di una coscienza pervasiva, la cui presenza si estende a ogni angolo dell’universo, e possiede una massa psichica infinita, in grado di contenere l’intera gamma delle coscienze esistenti.

L’unicità della Coscienza Suprema si manifesta nella sua natura eterna e increata, distinta dalle tradizionali concezioni religiose di Dio. Per questa coscienza cosmica, il tempo si presenta in una prospettiva diversa rispetto alla nostra percezione umana; il concetto di creazione e di inizio temporale si confonde con l’eternità, dissolve i confini tra passato, presente e futuro. In questo senso, l’atto creativo della Coscienza Suprema non è limitato da un prima o dopo, ma si manifesta come un atto eterno e intrinseco alla sua stessa natura.

L’Universo primordiale e il ruolo della Coscienza Suprema

La Coscienza Suprema non è soltanto onnisciente, possedendo tutte le conoscenze possibili, ma anche onnipotente, capace di plasmare la realtà attraverso il collasso della funzione d’onda, un meccanismo che materializza le sue immagini mentali. Le caratteristiche di infinità, unicità, eternità, onniscienza e onnipotenza attribuite alla Coscienza Suprema si sovrappongono alle concezioni tradizionali di Dio presenti nelle varie religioni.

Il concetto di Universo primordiale, materializzato dalla Coscienza Suprema in un volume critico, suggerisce una profonda conoscenza delle leggi che regolano l’universo. In questo contesto, le leggi stesse non sono imposte dall’esterno, ma intrinseche alla natura stessa della Coscienza Suprema. La scelta delle condizioni iniziali dell’universo riflette la libertà e la saggezza della Coscienza Suprema, che opta per un percorso evolutivo in linea con il suo scopo primario.

Qual è il fine?

Ma quale potrebbe essere lo scopo ultimo di questa entità cosmica? La generazione di coscienze individuali sembra emergere come un’ipotesi plausibile. La creazione dell’universo potrebbe essere legata alla volontà della Coscienza Suprema di procreare altre coscienze, in modo che possano evolversi e manifestare i suoi stessi attributi creativi. Questa visione suggerisce che l’origine dell’universo sia strettamente correlata alla nascita delle coscienze primordiali, le quali, pur essendo simili alla Coscienza Suprema, devono ancora evolvere per raggiungere una piena comprensione di sé stesse.

In questo processo evolutivo, le coscienze primordiali attraversano uno stato di incoscienza totale, avviando un pellegrinaggio verso una super-coscienza. Analogamente ai corpi materiali, le coscienze assorbono e emettono radiazioni psichiche in uno specifico spettro di frequenza, in un intricato gioco di risonanze e assorbimenti. La Coscienza Suprema, con il suo spettro di assorbimento definito dalla qualità dei pensieri, diventa il metro di valutazione del bene e del male, sottolineando l’importanza del pensiero di buona qualità come fondamento dell’etica fondamentale.

Così, nella visione della Teoria del Tutto, l’etica non è solo biologica o sociale, ma intrinsecamente legata alla qualità dei pensieri e alla loro risonanza con la Coscienza Suprema. Questo fondamento teologico dell’etica riflette un’idea di Dio come entità primordiale e creatrice, le cui azioni sono intrinsecamente legate al processo evolutivo delle coscienze nell’universo.

Ma cosa ne pensava Stephen Hawking?

L’evoluzione del pensiero di Stephen Hawking in merito all’esistenza di Dio riveste un carattere tanto complesso quanto affascinante, incanalando una mente che ha sfidato le frontiere dell’astrofisica e della cosmologia. Nel suo capolavoro finale, The Grand Design, Hawking abbraccia un paradigma audace, abbandonando l’ipotesi di un Dio creatore in favore di una visione scientifica più radicale. Come egli stesso afferma: “Non c’è bisogno di un Dio creatore dell’universo. Basta un sussulto della forza di gravità a generare tutto ciò che osserviamo.”

Questa concezione, emersa dal tessuto stesso delle leggi fisiche, pone l’intero universo come un’entità emergente, senza la necessità di un’entità trascendente. Hawking ha guidato la sua ricerca verso una comprensione più profonda e completa dei misteri cosmici, sfidando l’idea di un universo infinito ed eterno e proponendo un’interpretazione radicale della teoria del Big Bang.

La sua ricerca di una “Teoria del Tutto” lo ha portato a confrontarsi con il dilemma di Einstein: la necessità di un creatore divino per spiegare l’esistenza stessa dell’universo. Tuttavia, attraverso la M-Teoria e la fisica quantistica, Hawking ha proposto una visione alternativa, in cui l’universo emerge spontaneamente da principi fisici fondamentali, senza bisogno di un intervento divino.

Questa visione cosmologica si staglia come un’epopea moderna, in cui l’universo stesso diviene il creatore delle sue proprie leggi e strutture. Hawking, con la sua mente brillante e la sua tenacia senza pari, ha tracciato un cammino verso l’ignoto, invitando l’umanità a scrutare i confini del sapere e ad abbracciare il mistero e la bellezza del cosmo. Come egli stesso disse: “L’universo non ha né bisogno né scopo. L’universo esiste semplicemente.”

“Dio è una truffa”

“Dio è una truffa“, dichiarò senza mezzi termini il celebre astrofisico, in una presa di posizione che ha suscitato fervidi dibattiti e riflessioni in tutto il mondo scientifico. Con queste parole incisive, Hawking svelò la sua visione audace sull’universo e sulla sua origine, scuotendo le fondamenta delle credenze tradizionali. La sua tesi provocatoria sosteneva che l’idea stessa di un dio creatore fosse un artificio, un’illusione concettuale che mascherava la vera natura della realtà. Invece di una divinità trascendente. Questa audace riformulazione del concetto di dio rivelava non solo il suo coraggio intellettuale, ma anche una profonda inquietudine di fronte ai misteri dell’esistenza e alle domande senza risposta che ci assillano.

L’argomentazione di Hawking si fonda sull’idea che le leggi fondamentali della fisica, quali la gravità e le altre forze fondamentali, siano intrinsecamente capaci di spiegare l’origine e l’evoluzione dell’universo senza la necessità di ricorrere a un’intervento divino.

Non esiste un solo Stephen Hawking

Non esiste un solo Hawking, ma anzi, ne esistono altri due, ognuno con una sua unica e affascinante storia da raccontare.

Hawking dei buchi neri

Il primo tra i tre Hawking è riconosciuto come un’autorità indiscussa nel campo dei buchi neri. Le sue scoperte in questa sfera della fisica sono numerose e rivoluzionarie. Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, un buco nero è una regione dello spazio-tempo dove la gravità è così intensa da impedire a qualsiasi cosa, persino alla luce, di sfuggire alla sua attrazione. Questo fenomeno si crede sia il risultato del collasso su sé stessa di una stella di enorme massa. Tuttavia, nonostante le numerose scoperte di Hawking, il mondo dei “buchi neri” rimane in gran parte un mistero, con molte teorie ancora nella fase di speculazione. Nel gennaio del 2014, Hawking ha causato scompiglio persino tra le sue stesse certezze, sfidando l’idea comunemente accettata che un buco nero sia un’entità oscura e insondabile nell’universo.

Hawking essere umano

Il secondo Hawking, noto a molti come uno dei più acuti cervelli del secondo Novecento, è colui a cui nel 1963 fu diagnosticata una terribile malattia degenerativa dei motoneuroni, comunemente associata alla sclerosi laterale amiotrofica. Nonostante la sua condizione, Hawking non si è mai arreso. Incapacitato e confinato a una sedia a rotelle fin dagli anni ’80, ha continuato a sfidare le aspettative e a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della scienza e della cultura.

La sua storia di resilienza e perseveranza è diventata un simbolo di speranza per milioni di persone in tutto il mondo. Se Hawking avesse scelto l’eutanasia, come aveva a volte considerato, il mondo non avrebbe mai conosciuto il suo genio e la sua straordinaria capacità di superare gli ostacoli più insormontabili. Ma ciò che rende ancora più straordinaria la sua storia è il modo in cui ha vissuto ben oltre la prognosi iniziale, dando il meglio di sé stesso nonostante le avversità.

Hawking: l’uomo dietro al mito

Infine, il terzo Hawking è l’uomo dietro al mito, la mente straordinaria che ha affascinato e ispirato generazioni. La sua vita è stata raccontata sul grande schermo nel film “La Teoria del Tutto” del 2014, basato sulla biografia di Jane Wilde, sua ex moglie. Il film narra la storia di un uomo che non si è mai arreso di fronte alla malattia e alla morte imminente, ma che ha lottato con coraggio e umorismo per dare un senso alla sua esistenza.

Sono storie di resilienza, amore e coraggio, che ci ricordano che nonostante le avversità della vita, è possibile superare ogni ostacolo con determinazione e speranza. Anche il film racconta che quando nel 1985 la polmonite lo stava per uccidere e i medici volevano staccare le spine che lo tenevano in vita e Jane lo ha salvato. È lei che il mondo deve ringraziare per il genio impertinente di Hawking.

Ecco, fra “teoria del tutto” e fame di vita Hawking ha finito per essere un grande testimonial riluttante di Dio. Sono testimonianze che ci insegnano che la vera grandezza risiede nella capacità di abbracciare la vita con tutto ciò che essa ha da offrire, e di trovare significato e speranza anche nei momenti più bui. Così, nel ricordo di Stephen Hawking, continuiamo a essere ispirati dalle sue parole, dalle sue scoperte e, soprattutto, dalla sua straordinaria umanità.

Adesso conosce la risposta

Intrinseca alla ricerca di Hawking è la tensione tra il cosmo concepito come una macchina perfetta, regolata da leggi precise e indipendente da una volontà divina, e l’osservazione di un universo straordinariamente ordinato e complesso che solleva interrogativi esistenziali fondamentali.

La sua esplorazione delle leggi che governano l’universo e il tentativo di svelare i misteri dell’esistenza umana pongono in luce una dualità affascinante: mentre la scienza di Hawking cerca di scartabellare le pagine della creazione senza ricorrere a divinità, la struttura stessa dell’universo sembra sussurrare l’esistenza di un progetto o di un disegno più vasto.

Pertanto, l’eredità di Hawking non risiede soltanto nelle sue scoperte scientifiche, ma anche nella sfida posta alla nostra comprensione dell’universo e del nostro posto al suo interno. In questo contesto, risuonano le parole di Pascal su quel “Dio nascosto” e trovano un nuovo riverbero, invitando l’umanità a esplorare il mistero dell’esistenza con umiltà e meraviglia.

Ritorna alla mente un potente dialogo tratto dal film “La Teoria del Tutto“, che incarna in maniera eloquente il cuore della questione. Jane, rivolgendosi a Stephen, chiede il motivo per cui egli non creda in Dio. La risposta di Stephen, essenziale e incisiva, sottolinea il ruolo del fisico nel preservare l’integrità dei suoi calcoli dalla presenza di una fede in un creatore soprannaturale. Tuttavia, Jane, con una semplice osservazione, suggerisce che forse il vero contrasto non è tra il fisico e Dio, ma tra il fisico e le convinzioni personali. Ciò che è certo, è che adesso conosce la risposta.

“Jane: Non mi hai detto perché non credi in Dio.

Stephen: Un fisico non può permettere che i suoi calcoli vengano confusi dalla fede in un creatore soprannaturale.

Jane: Sembra più un argomento contro i fisici che contro Dio.”

