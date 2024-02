La vaccinazione contro l’Ebola “dimezza il tasso di mortalità”

MeteoWeb

A dieci anni dall’epidemia di Ebola che ha devastato l’Africa Occidentale, un nuovo studio condotto da Epicentre, il centro di ricerca medica ed epidemiologica di Medici Senza Frontiere (MSF), porta alla luce una scoperta rivoluzionaria: la vaccinazione contro Ebola può dimezzare il tasso di mortalità. Pubblicati su The Lancet Infectious Diseases, i risultati dello studio rivelano un calo significativo della mortalità tra i pazienti che hanno ricevuto il vaccino rispetto a quelli non vaccinati. Questo studio, realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica (INRB) e il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo (RDC), ha analizzato i dati raccolti durante la decima epidemia di Ebola in RDC..

Il potenziale del vaccino

Un totale di 2.279 casi confermati di Ebola sono stati esaminati, indipendentemente dal sesso e dall’età dei pazienti. Lo studio si è concentrato sul vaccino rVSVΔG-ZEBOV-GP, l’unico raccomandato durante le epidemie, dimostrando il suo impatto cruciale sulla mortalità.

Sviluppato per essere somministrato in singola dose, il vaccino rVSVΔG-ZEBOV-GP si è rivelato un’arma fondamentale nella lotta contro Ebola. Raccomandato principalmente per la vaccinazione ad anello durante le epidemie, questo vaccino ha dimostrato di proteggere notevolmente dall’infezione da virus Ebola.

Nonostante alcuni individui siano stati infettati nonostante la vaccinazione, i risultati dello studio evidenziano un chiaro impatto sulla mortalità, confermando l’efficacia del vaccino anche quando somministrato “tardi”, cioè dopo l’esposizione al virus. La scoperta che la vaccinazione contro Ebola può ridurre in modo significativo il tasso di mortalità offre una speranza concreta per le popolazioni vulnerabili dell’Africa Subsahariana. Considerando la frequenza delle epidemie di Ebola in questa regione, questa nuova evidenza sottolinea l’importanza cruciale della vaccinazione come misura preventiva vitale.

Dal momento che le epidemie di Ebola continuano a minacciare la stabilità sanitaria delle comunità africane, la scoperta dell’efficacia del vaccino rappresenta un significativo passo avanti nella battaglia contro questa malattia devastante. Combinando la vaccinazione con altre misure preventive e terapeutiche, come il trattamento dei pazienti a rischio, si apre la strada a strategie integrate più efficaci per contrastare l’epidemia di Ebola.

